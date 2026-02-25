Pagos digitales en Argentina: La revolución contactless y el rol clave de la inteligencia artificial

En diálogo con Canal E, Valeria Rodríguez, directora de Lira Argentina y Uruguay y vocal de la Cámara Argentina de FinTech, explicó cómo la Argentina atraviesa una transformación profunda en su sistema de pagos digitales, impulsada por la tecnología contactless, el QR y la inteligencia artificial.

Rodríguez destacó que el país ya lleva más de un año de implementación de nuevos métodos de pago en transporte, ampliando el histórico esquema de la SUBE. “Hoy la gente puede pagar con tarjetas de crédito y débito contactless, además de la modalidad QR”, afirmó, subrayando el salto tecnológico que simplifica la experiencia del usuario.

La ejecutiva remarcó el impacto en turistas y usuarios ocasionales: “El turista que no necesita acceder a un nuevo mecanismo simplemente con su tarjeta tokenizada en el celular o su tarjeta contactless puede acceder a los distintos medios de transporte en la Ciudad de Buenos Aires”. Para Rodríguez, esta innovación demuestra una rápida adaptación social a soluciones ágiles y sin recarga previa.

Seguridad y tecnología: el corazón del sistema de pagos

Frente al crecimiento de pagos digitales en Argentina, la seguridad se convirtió en un eje central. Rodríguez fue categórica: “Estamos hablando del mecanismo de pagos más seguro del mundo”.

Explicó que el modelo tiene antecedentes internacionales en ciudades como Londres y experiencias regionales como el metro de Río de Janeiro, y que hoy en el país se utilizan tecnologías equivalentes a Apple Pay para garantizar procesos criptográficos robustos.

Además, destacó el rol creciente de la inteligencia artificial en la prevención de fraude y análisis de riesgo. “La inteligencia artificial viene a facilitar distintas funcionalidades de prevención de riesgo”, explicó. En operaciones online, agregó, permite verificar identidad y comportamiento: “Facilita o agiliza el análisis de información que nos ayuda a identificar si quien está haciendo esa compra es Paz o es otra persona”.

Desafíos: infraestructura, interoperabilidad y consenso

De cara al futuro, Rodríguez señaló que el principal reto es consolidar una infraestructura escalable. “Argentina tiene como desafíos fundamentales seguir construyendo una infraestructura robusta para que la masividad de los pagos… pueda crecer de forma sostenida, segura y cada vez más masiva”, sostuvo.

Desde Lira —explicó— trabajan como soporte invisible del ecosistema: “Trabajamos fundamentalmente para hacer la huella invisible que provee infraestructura detrás de cada pago electrónico digital”.

Por último, apuntó a la necesidad de acuerdos sectoriales para acelerar la innovación: “Tenemos todavía trabajo por desarrollar en lo que respecta a interoperabilidad”, y remarcó la importancia de integrar billeteras y sistemas para que el usuario pueda operar sin fricciones, independientemente del medio elegido.

