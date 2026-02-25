Construcción en crisis: “La obra pública está paralizada”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista económica, afirmó que el festejo de la Cámara Argentina de la Construcción fue apenas “un paréntesis” en medio de una actividad que sigue golpeada.

Mientras el INDEC difundía el último dato del EMAE, la celebración por los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) reunió a la elite empresarial en el Teatro Colón, con un homenaje a Astor Piazzolla. Sin embargo, puertas adentro, el diagnóstico fue menos festivo.

“Fue un paréntesis. Hay quienes decían: es una fiesta, mañana volvemos a la realidad”, resumió Muzio. Esa realidad, explicó, muestra una construcción que en 2024 cayó 27,6% y que ahora exhibe una recuperación marginal del 0,3%. “Fue una mínima recuperación después de haber tocado un piso muy bajo”, enfatizó.

Una celebración con números en rojo

El contraste fue evidente: cóctel, gobernadores y empresarios, pero con la obra pública “totalmente paralizada”. “Lo cierto es que la obra pública está totalmente paralizada”, remarcó la periodista.

La obra privada tampoco logra despegar. “El acceso a los créditos hipotecarios está restringido por la astringencia monetaria que predicó el Gobierno”, señaló. En ese marco, se discutió la posibilidad de créditos en dólares, aunque el panorama es limitado: “Hoy los únicos que pueden tomar créditos en dólares son quienes lo producen, es decir, exportadores y grandes exportadores”.

En paralelo, el denominado Grupo de los Seis —las principales cámaras empresarias— se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, el titular de Camarco planteó la necesidad de un fondo para financiar obra pública. La respuesta oficial fue cautelosa. “El Gobierno no está atendiendo los pedidos sectoriales porque entiende que la microeconomía se va a acomodar sola”, describió Muzio.

Reforma laboral y tolerancia social

Sobre la reforma laboral, el empresariado se muestra expectante pero alineado. “No es una preocupación que salga o no salga la reforma, entienden que de alguna manera está dada”, explicó. Incluso destacó la participación de Martín Rapallini en el Consejo de Mayo, ámbito donde se redactó la mayor parte del proyecto.

A la hora de proyectar 2026, la clave no pasa sólo por los despachos corporativos. “Pareciera que el tiempo no lo define tanto el empresariado sino la tolerancia social”, sostuvo Muzio. Según su análisis, el Gobierno aún capitaliza la desaceleración inflacionaria como activo político.

Sin embargo, crecen las voces críticas dentro del propio círculo rojo. “No es un sector que la está pasando mal, sino casi todos”, citó la periodista, repasando caídas en construcción, industria y segmentos del agro. Aunque el EMAE marca un avance interanual del 4,4%, la mejora se concentra en sectores poco intensivos en empleo como agro, minería o intermediación financiera.

La conclusión expone la tensión estructural del modelo: “La respuesta que reciben es que la macroeconomía va a arreglar la microeconomía, y sigue siendo esa a pesar de que la crisis se profundiza”.

