Ernesto Mattos: “Lo que está reforzando acá el Gobierno es un tipo de cambio fijo”

El economista, Ernesto Mattos, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la caída del dólar a nivel global y sus efectos sobre la economía argentina, en un contexto marcado por el tipo de cambio fijo, la dinámica de las importaciones, el endeudamiento y la acumulación de reservas.

“Lo que está reforzando acá el Gobierno es un tipo de cambio fijo”, explicó Ernesto Mattos, y señaló que esa estrategia “sí cumple uno de los objetivos que ellos tenían, que es mantenerlo bajo la banda”. Sin embargo, aclaró que, “en este contexto, un tipo de cambio fijo a 1.400 o en estos números, refuerza más la cuestión de las exportaciones”.

El nuevo margen de las importaciones

Asimismo, remarcó que el punto clave es observar la dinámica del comercio exterior. “Hay que ver si las importaciones se van a seguir incrementando en el mismo ritmo o empiezan a caer”, afirmó, y agregó que los informes empresariales muestran que “hay una visión hacia incrementar los stocks, están estables”, aunque advirtió que, “el tema es si eso se va a renovar o no y ahí es donde entra la realidad de la economía real”.

Mattos destacó que hubo una mejora en los primeros meses del año, pero por debajo de lo esperado. “Hay una reactivación en este primer trimestre”, sostuvo, aunque aclaró que, “el año cerró con un 4,4% de crecimiento económico y está por debajo de lo que proyectaba el Gobierno al inicio de 2025”.

En qué consiste la estrategia del Gobierno

Sobre la estrategia oficial, planteó que, “lo que viene apostando el Gobierno es una reducción de las unidades productivas vinculadas al mercado interno”, con el objetivo de “consolidar aquellas grandes empresas o empresas más ligadas al mercado externo”. Según explicó, “no son tantas y van a quedar pocas”, pero permitirían generar “un diferencial de divisas, que es a lo que apuesta de acá a marzo”.

El entrevistado puso el foco en el sector agroindustrial. “Córdoba no está teniendo una buena cosecha para este año”, señaló, aunque indicó que, “se espera en Buenos Aires y Santa Fe que reviertan un poco esta situación”. De cara al ingreso de la cosecha gruesa, explicó que, “los precios por ahora se mantienen o crecen poco”.

En contraste, destacó un sector puntual: “Lo que sí viene creciendo fuertemente y es uno de los anuncios que tiene que ver con el consumo de leche”. Sobre la misma línea, añadió que, “es parte de las economías regionales”, aunque advirtió que, “son pocas empresas exportadoras” y que “se puede ir achicando esa cadena”.