Ramiro Tosi: “El Gobierno debería ser más agresivo con las compras para evitar una apreciación excesiva de la moneda”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó que la baja sostenida del dólar volvió a ocupar el centro del debate económico en Argentina e hizo hincapié en las causas de la caída del tipo de cambio, el rol del Banco Central, las restricciones vigentes y los desafíos que enfrenta el Gobierno de cara a los próximos meses.

“El dólar hace una semana estuvo perforando los $1.400, el dólar mayorista. Ese es el nivel más bajo desde octubre pasado”, señaló Ramiro Tosi, y explicó que este comportamiento ocurre mientras “la inflación aceleró”, lo que abre dudas sobre la sostenibilidad del nivel actual del tipo de cambio.

El flujo de divisas supera ampliamente la demanda

Según desarrolló, el mercado cambiario está recibiendo un fuerte ingreso de divisas que supera la demanda. “Hasta ahora claramente la oferta de dólares fue superior a la demanda”, sostuvo, y agregó que esta situación está vinculada tanto a colocaciones de deuda como a factores estacionales. “Va a menguar obviamente el ingreso extraordinario de dólares que estás teniendo ahora por el lado financiero”, advirtió, en referencia al segundo semestre del año.

Tosi remarcó que el Gobierno enfrenta un dilema respecto a la intervención oficial. “Uno interpreta que el Gobierno en algún punto debería ser más agresivo o con las compras o algún tipo de otra herramienta para evitar una apreciación excesiva de la moneda”, afirmó, aunque aclaró que una intervención más fuerte también implica riesgos.

La liberación del dólar podría ser contraproducente en relación a la inflación

En ese sentido, explicó que una mayor flexibilización cambiaria podría impactar sobre la inflación. “Si llega a haber algo de volatilidad inicial, después esa volatilidad del dólar le contamine al índice de inflación”, alertó. Por eso, consideró que el Gobierno avanza con cautela: “Yo creo que son bastante cuidadosos en el desarmado de esas restricciones pendientes”.

Uno de los puntos centrales del debate es el cepo para empresas. El entrevistado explicó que eliminarlo requiere una estrategia gradual. “Eso obviamente va a tener un efecto en la operatoria bastante significativo, porque ahí ya se empieza a arbitrar un poco más el mercado”, señaló, pero advirtió sobre los riesgos de liberar completamente los flujos.

“Si vos abrís demasiado esa ventanilla y después en el segundo semestre del año aparece esa demanda, bueno podés tener un segundo semestre en términos cambiarios complicado”, comentó.