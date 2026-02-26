Diferencias entre la gestión económica, lo que ocurre en la realidad y como los políticos “lo que dicen es lo que conforma”

El economista, Juan Sánchez, en diálogo con Canal E, analizó las decisiones económicas en Argentina y Uruguay y planteó una mirada crítica sobre la estrategia política y comunicacional detrás de muchas medidas.

Al referirse a la situación argentina, Juan Sánchez planteó: “Lo que declara el Presidente, ahora no tanto, y lo que declara Bullrich o sale Sturzenegger, lo que dicen no es lo que hablan entre ellos, lo que dicen es lo que conforma, lo que tranquiliza”.

Diferencias entre lo que se dice a la gente y la realidad

Asimismo, resaltó que la comunicación pública muchas veces responde a una estrategia: “En el Banco Central se hizo todo un seminario dentro de las jornadas del Banco Central hace unos años, donde mostraban claramente lo que vos le decís a la gente no es lo mismo que la realidad”.

En ese sentido, Sánchez recordó declaraciones pasadas del presidente Javier Milei: “Estuve mirando lo que decía Milei cuando era periodista o panelista y dijo un montón de disparates muy importantes, por ejemplo, que quería anular el Banco Central, que quería dolarizar, todos disparates desde el punto de vista económico”.

Las promesas de Javier Milei que no se cumplieron

Sin embargo, subrayó que esas propuestas no se concretaron: “Después no está aplicando nada de todo eso, porque en realidad, como pasa con Trump, tiene gente atrás que es un poco más equilibrada, o él lo hizo a propósito para llegar”.

A partir de su experiencia, el entrevistado explicó una lógica frecuente en la política económica: “Una vez que están metidos en el barro, o manchados con sangre, sería como en un homicidio, es muy difícil reconocer nada”.