Mercosur-UE: el Senado ratificó el acuerdo tras 26 años

La votación fue contundente. Hubo 69 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones. Ahora el texto deberá ser reglamentado para su implementación.

El Senado de la Nación Argentina aprobó el entendimiento luego de cuatro horas de debate. El respaldo fue amplio y transversal. Solo tres legisladores votaron en contra. Fueron Juliana Di Tullio, Eduardo Wado de Pedro y Cándida Cristina López. Todos pertenecen al bloque peronista. El resto del recinto acompañó la iniciativa.

El respaldo del oficialismo

El miembro informante fue el senador formoseño Francisco Paoltroni. Celebró la sanción y habló de un “momento ansiado” para el país. Sostuvo que el acuerdo abre una etapa de desarrollo para el interior productivo.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich. La senadora afirmó que el tratado es el resultado de décadas de estrategia internacional. También destacó que el comercio amplía la libertad económica.

Desde el PRO, el senador Martín Goerling definió el pacto como una política de Estado que trascendió gobiernos.

Las críticas de la oposición

El peronismo acompañó la votación, pero planteó reparos. El chaqueño Jorge Capitanich pidió medidas complementarias para amortiguar impactos desiguales. Se refirió a cláusulas de protección que negoció Brasil y que, según señaló, Argentina no exigió.

Por su parte, José Mayans advirtió que el programa económico actual podría afectar la competitividad local. Mencionó riesgos para la industria y las pymes, sobre todo en licitaciones públicas frente a empresas europeas.

Impacto en las provincias

Varios senadores hablaron en representación de sus distritos. La libertaria Ivanna Arrascaeta destacó que el acuerdo puede beneficiar a las economías regionales. Según su visión, provincias productivas como San Luis podrán acceder a nuevos mercados y ampliar exportaciones.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea crea un marco de integración comercial de gran escala. Involucra a más de 700 millones de personas y uno de los mayores PBI combinados del mundo.

La carrera con Uruguay

Mientras se desarrollaba el debate, el oficialismo seguía de cerca lo que ocurría en Uruguay. Su Parlamento avanzaba en un trámite similar. La aprobación se vivió como una carrera política y diplomática. Finalmente, Argentina logró sancionar la ley con amplio respaldo.

Con la ratificación, el país avanza en su estrategia de inserción internacional. El desafío ahora será reglamentar el acuerdo y preparar a los sectores productivos para competir en un nuevo escenario global.

