Pablo Das Neves: “El aumento de la carne está en el orden del 50%”

En diálogo con Canal E, Pablo Das Neves, economista, analizó el impacto del aumento de la carne en la inflación, el debate sobre una posible estanflación y el rol del Banco Central en la acumulación de reservas en medio de las negociaciones con el FMI.

El último IPC marcó 2,9%, pero las proyecciones para marzo no son alentadoras. “Las mediciones de alta frecuencia están indicando que el índice de inflación para el mes de marzo va a superar los tres puntos”, anticipó.

El principal factor de presión es el precio de la carne. “El aumento de la carne está en el orden del 50%, sube, explica el 50% de la inflación”, afirmó. Según detalló, el problema responde a una fuerte reducción del stock bovino y a dificultades para reponerlo, además del impulso exportador que presiona los valores internos.

Inflación, carne y riesgo de estanflación

Das Neves recordó que la carne bovina ya había subido entre 50% y 60% interanual el año pasado, por encima del índice general. En este contexto, volvió el debate sobre la estanflación tras declaraciones de Domingo Cavallo.

Sin embargo, el economista fue cauto: “Si uno quiere ser purista, podría decir que no hay estanflación, porque el crecimiento acumulado, a nivel agregado, sí existe”, explicó. El EMAE mostró expansión, aunque con fuertes diferencias sectoriales.

“Existe un crecimiento que es totalmente heterogéneo”, subrayó. Mientras minería, petróleo, gas, agro y servicios financieros crecen a tasas de dos dígitos, construcción, textiles, manufactura y comercio siguen en retroceso. “Hay algunos sectores que la están pasando realmente muy mal”, advirtió, al vincularlo con la apertura comercial y la mayor competencia importada.

Dólar, reservas y relación con Wall Street

Sobre el frente cambiario, Das Neves señaló que la estabilidad actual responde a la liquidación de la cosecha y a emisiones de deuda provincial y corporativa. No obstante, alertó que el segundo semestre será más desafiante.

“En el mes de mayo, junio, se terminan los ingresos grandes de dólares al mercado”, indicó, y planteó la necesidad de sostener la acumulación de reservas para cumplir con el FMI.

Respecto a la estrategia oficial de “independencia” de los mercados internacionales, fue crítico. “No se puede decir ‘no quiero el apoyo de Wall Street’ cuando aún no lo tenés”, afirmó, en referencia a la imposibilidad de colocar deuda en plazas externas.

También consideró que el Gobierno podría verse obligado a seguir financiándose localmente si no logra renovar vencimientos clave. “Va a tener que seguir haciendo colocaciones a nivel local, buscando todos los dólares que encuentre para poder hacer frente a esos vencimientos”, sostuvo.

Pese a los esfuerzos fiscales y las reformas encaradas, remarcó que el mercado aún mantiene cautela: el riesgo país no logra perforar de manera consistente los 500 puntos, muy por encima de países vecinos.

