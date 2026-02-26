Canasta escolar 2025: Daniel Iglesias López asegura que los útiles “quedaron rezagados” frente a la inflación

En diálogo con Canal E, Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, afirmó que los útiles escolares registran aumentos por debajo del IPC y defendió que hoy “no son un impedimento” para el acceso a la educación.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2025, Iglesias López sostuvo que, dentro de la llamada canasta escolar, los útiles siguen siendo el componente más accesible. “De todo ese combo, lo más barato que siempre te pasó y te va a pasar son los útiles escolares”, remarcó, al diferenciar indumentaria, calzado y matrícula de los productos de librería.

El dirigente aseguró que el sector tuvo una variación interanual del 15%, “17 puntos por debajo del IPC nacional”, y destacó un cambio en la percepción de las familias: “Es la primera vez que entre las góndolas escucho a los padres decir que no les resultan caros los precios”.

Para graficarlo, apeló a una comparación cotidiana: “Tengo en la góndola 12 lápices largos de muy buena marca que cuestan 1.850 pesos. El café que me tomé esta mañana me costó 5.300 pesos y me duró 5 minutos”. La analogía, explicó, busca dimensionar el valor real de los productos escolares frente a otros consumos diarios.

Precios, inflación y poder adquisitivo

Iglesias López pidió “un instante de reflexión” a las familias que llegan a febrero con gastos acumulados. Según detalló, una canasta estimada en 120.000 pesos anuales puede prorratearse en 12.000 pesos mensuales. “La gaseosa cola que a vos te gusta, con un tostado de jamón y queso, cuesta más dinero que la cantidad de presupuesto que tenés de útiles por mes”, afirmó.

Sobre el papel, reconoció que se trata de un commodity con precio internacional y escasez de pasta celulósica, pero aclaró que existe amplia variedad: resmas desde 14.000 hasta 40.000 pesos. “Vos podés mandar a un chico a la escuela gastando 30.000 pesos o gastando 500.000, tenés materiales para elegir”, señaló.

También comparó con otros rubros: “Un par de zapatillas de mediano precio cuesta más de 100.000 pesos. Con 100.000 pesos podés tener 3 chicos en la escuela pública sin que le falte un solo elemento”. Y añadió: “Hoy el útil escolar no es un impedimento para la educación de los chicos”.

Importaciones, costos y reclamo de “ley pareja”

Respecto de la apertura económica, rechazó la idea de una “invasión” de productos importados. Explicó que en librería conviven históricamente artículos nacionales y extranjeros —75% importado y 25% nacional, según estimó— y defendió esa dinámica. “No es mala palabra lo importado”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió sobre la presión de los costos internos. “Nuestros costos van por el ascensor y nuestros ingresos por la escalera”, graficó, al enumerar subas de tarifas, alquileres e impuestos atados al IPC.

En ese sentido, pidió igualdad de condiciones: “Si le vamos a sacar los impuestos a las cosas importadas, sacame el impuesto al cheque, ingresos brutos y el anticipo de ganancias”, reclamó. Y fue tajante: “Tiene que haber ley pareja”.

