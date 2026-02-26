“La economía crece pero se destruyen empleos”, el crudo análisis de lo que dejó el EMAE

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, se refirió al último dato del EMAE y advirtió que el crecimiento de la actividad económica está fuertemente concentrado en pocos sectores, sin impacto positivo en el empleo.

“Son bastante repetitivos los datos que venimos viendo y repetir la dinámica que venimos planteando cada vez que sale mes a mes el EMAE”, afirmó Gastón Alonso, al describir un escenario que se repite desde 2024. Si bien destacó que, “un dato de crecimiento del 3,5% interanual” es positivo, aclaró que, “la dinámica intrasectores se repite habitualmente”.

Crece el desempleo más allá del crecimiento económico

Asimismo, explicó que el crecimiento estuvo impulsado casi exclusivamente por el agro. “32% de crecimiento del agro por una cosecha récord de trigo que superó las 27 millones de toneladas”, señaló, y agregó que ese desempeño generó “un Banco Central comprando muchos dólares, un ingreso de muchos dólares”.

Alonso detalló la composición del EMAE y puso el foco en la concentración sectorial. “Del 3,5% de crecimiento interanual, si vos agarrás solo el agro y la intermediación financiera, hacen al 70% de ese crecimiento”, explicó. En este contexto, reforzó: “El 70% lo explica el crecimiento del agro y de intermediación financiera”.

Cuáles son los datos que abarca el EMAE

Sobre la metodología del indicador, aclaró que, “el EMAE lo que hace es básicamente agarrar cuánto pesaban en el PBI del 2004 todos los sectores que se miden y multiplicar el ponderador por la variación”. Según indicó, “si sumás la incidencia del agro con intermediación financiera te da 2,4”, sobre un total de 3,5 puntos de crecimiento.

Uno de los puntos centrales fue la relación entre actividad y empleo. “La economía crece pero se destruyen empleos”, sostuvo el entrevistado. En ese sentido, detalló que el agro, pese a crecer “34% interanual”, “creó 8.000 puestos de trabajo” desde noviembre de 2023, mientras que la intermediación financiera, con “un crecimiento del 24%”, “tuvo una pérdida de 4.800 empleos”.

También se refirió al sector energético. “El sector de petróleo tiene 8.000 puestos menos”, afirmó, pese a que se celebró récords de producción. “La producción de petróleo viene anotando récord desde hace muchos meses”, recordó, impulsada por Vaca Muerta y las inversiones previas.