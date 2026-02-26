La presentación oficial de Agroactiva 2026 volvió a poner en primer plano el rol estratégico del sector agropecuario para la economía argentina. En este contexto, este medio se comunicó con la diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, quien remarcó la importancia de la muestra y defendió el papel del agro como motor del desarrollo productivo.

Para Gisela Scaglia, la feria representa mucho más que un evento sectorial. “Es una muestra muy importante, es la más grande de Sudamérica, es una muestra a cielo abierto, son 250 hectáreas, donde se juntan expositores, se juntan productores agropecuarios, se juntan distintas provincias que van y que acuden a la muestra”, explicó.

Momento clave para Agroactiva

También destacó el momento del calendario agrícola en que se realiza la exposición, lo que la convierte en un espacio clave para decisiones de inversión: “También es una muestra que se da justo cuando la cosecha gruesa ya está levantada, entonces los productores también saben muy bien cuánto tienen y cuánto pueden arriesgar para comprar o para hacer algunas inversiones”.

En ese sentido, Scaglia subrayó el impacto que tiene la exposición para la provincia de Santa Fe y para el país: “Para Santa Fe es un acontecimiento muy importante porque nosotros en esos días recibimos al país y le mostramos al país lo que el interior productivo puede hacer y cómo año tras año podemos ir mostrando más tecnología, más ciencia aplicada al campo y sobre todas las cosas, más inversiones”.

La importancia del agro para el desarrollo económico

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer políticas públicas que acompañen al sector agropecuario. También planteó que el agro fue históricamente un pilar del desarrollo nacional. “El campo siempre ha sido un aliado de la Argentina y ha sido un motor de crecimiento constante”, afirmó.

Sin embargo, la entrevistada cuestionó políticas que perjudicaron la competitividad del sector. “Hubo muchos gobiernos que castigaron mucho al campo y que lo tomaron como un enemigo y que fueron realmente gobiernos que al campo le generaron malas condiciones de competitividad”, sostuvo.

A su vez, se refirió al impacto de las retenciones y a la falta de políticas estructurales para mejorar la productividad. “Cuando uno mira el esquema de retenciones que nosotros tenemos, la falta de una ley de semillas real, la falta de inversión que tiene Argentina en relación a todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de su producción y sobre todo tener más genética aplicada en el campo”, advirtió.