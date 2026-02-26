La influencia del agro en el crecimiento económico: “La realidad del sector se verá este primer trimestre”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, evaluó en Canal E el crecimiento de la actividad económica registrado a fines de 2025, el cual volvió a poner en primer plano al sector agropecuario como uno de los principales motores de la economía argentina.

“El problema es la velocidad de los hechos”, señaló Germán Iturriza al analizar los datos del EMAE de diciembre. Y explicó que parte del impulso económico se gestó durante un período puntual en el que se eliminaron temporalmente los derechos de exportación.

La eliminación de las retenciones y el comienzo del crecimiento agro

“En el momento que estuvieron los derechos de exportación al 0%, bueno, ahí se gestó todos los indicadores positivos en cuanto a exportaciones y también en cuanto a volumen y a actividad económica del sector agropecuario”, afirmó.

Según detalló Iturriza, ese período generó un fuerte movimiento de ventas externas que luego impactó en los indicadores macroeconómicos. “En esas 48 horas se emitieron nada más y nada menos que casi 6 millones de toneladas de declaraciones puramente al exterior de soja, 7 millones de toneladas de harina de soja, aceite 1.6, maíz casi 2 millones de toneladas y trigo casi 3 millones de toneladas”, precisó.

El detrás del crecimiento de las exportaciones

Ese volumen extraordinario también explica el fuerte nivel de exportaciones de los meses posteriores. “Entre octubre, noviembre y diciembre, se exportaron casi 4 millones de toneladas de poroto en soja, lo cual es algo que está totalmente fuera de estación, totalmente fuera de cualquier análisis racional de mercado”, sostuvo.

Por eso, el entrevistado remarcó que el resultado económico era previsible: “No me sorprende el número, era esperable, hasta podría haber sido más, sinceramente”.

Sin embargo, advirtió que el verdadero panorama del sector comenzará a verse con mayor claridad en los próximos meses. “La realidad del sector la vamos a empezar a ver en este primer trimestre”, señaló.