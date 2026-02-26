Cómo impacta el crecimiento de la inteligencia artificial en el mercado laboral

La licenciada en Relaciones Laborales, Ayelén Kalenok, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la inteligencia artificial, el mercado laboral, la ansiedad profesional y la elección de carrera son hoy algunas de las búsquedas más frecuentes entre jóvenes y trabajadores.

“Es muy interesante lo que está pasando y vamos a hacer un mini análisis de un artículo de The Guardian, uno de los diarios más reconocidos a nivel global, que se pone a hacer este análisis no de toda esta futurología, que vemos tanto de qué trabajo va a existir, de cuál va a dejar de existir, sino de cómo eso está afectando a qué están haciendo hoy”, explicó Ayelén Kalenok.

Anticipación a los cambios antes de que sucedan

Según desarrolló, el fenómeno no se limita a especulaciones sobre el futuro: “Nos da información que es muy interesante respecto de cómo todo ese temor y toda esa ansiedad lo que está causando es que haya cambios antes de que sean necesarios”.

Kalenok señaló que la conversación pública sobre automatización y reemplazo laboral está influyendo directamente en qué estudiar y hacia dónde orientar la carrera profesional. “Se empezó a generar como un tema que está muy de moda, que por supuesto todos vamos a leer porque queremos saber qué va a pasar mañana con los trabajos”, afirmó.

Cambios en la elección de carreras

Ese escenario provoca dos movimientos simultáneos: “Termina causando una polarización, por un lado, de redireccionar la carrera de las que vemos esos que van a dejar de existir” y, por otro, “este refuerzo de estas carreras que parecen ser como un poco más repelentes a la AI”.

La entrevistada advirtió que el mercado laboral funciona bajo lógicas similares a otros mercados. “El mercado laboral, como siempre decimos, realmente funciona como los otros mercados, de bienes, funciona exactamente de la misma manera y que se especule tanto con algo tan importante como el mercado de trabajo”, planteó.

Incluso en áreas tradicionalmente consideradas seguras, como tecnología e ingeniería, surgen dudas: “Este estudio también muestra que se le preguntó a graduados de ingeniería y el 24% se puso a pensar si estaba bien la carrera que habían estudiado”.