Misiones: Ecología intensificó operativos de control forestal en distintos municipios

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, a través de la Dirección de Control Forestal, continúa desarrollando operativos preventivos en rutas y lotes rurales de diferentes puntos de la provincia, con el acompañamiento de efectivos de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones (DDMAyDR).

Controles forestales

En la zona norte, el martes 24 de febrero inspectores de control forestal realizaron controles preventivos en el municipio de Colonia Delicia.

Las intervenciones se concretaron sobre sectores de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial Nº 18, donde se llevó adelante la verificación del tránsito de camiones para detectar posible transporte de maderas nativas, informaron desde el Ministerio.

Durante la jornada, el equipo también efectuó recorridas e inspecciones in situ en lotes rurales con presencia de bosque nativo ubicados al interior de la Ruta Provincial Nº 18, reforzando así las tareas de fiscalización territorial.

Zona sur

En la zona sur, agentes de la Dirección de Control Forestal, junto a la DDMAyDR de la Policía de Misiones, continúan ejecutando un Plan de Operativos de Control preventivo en ruta y en lotes rurales de los municipios de San Javier, Azara y Apóstoles.

Los días martes 24 y miércoles 25 de febrero se realizaron controles diurnos y nocturnos en rutas, con verificación del tránsito de camiones para fiscalizar el posible transporte de madera nativa, controlar la documentación correspondiente —incluidas las guías de transporte— y detectar eventuales maniobras de traslado ilegal, precisaron desde Ecología.

El plan de operaciones continuará durante la semana en municipios de la zona centro y norte, con el objetivo de profundizar las acciones preventivas y garantizar una presencia efectiva de los agentes de fiscalización, especialmente en aquellos distritos que cuentan con amplias superficies de bosques nativos, cierra un comunicado oficial.





Fuente: Ministerio de Ecología.