Misiones refuerza la infraestructura de EFAs antes del comienzo del ciclo lectivo 2026

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves la entrega de camas cuchetas, colchones y elementos deportivos destinados a diez Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) de la provincia, en una acción articulada con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM).

El Gobierno de Misiones informó que “en esta primera etapa, el equipamiento alcanzó a establecimientos de las localidades de Santa María, 9 de Julio, Eldorado, Bernardo de Irigoyen, San Vicente, Fracrán, Wanda, Caá Yarí, Campo Ramón y Mojón Grande”.

"La actividad se desarrolló en la sede de la EFA de Caá Yarí, institución que cuenta con una matrícula de 106 alumnos, y representó la primera inversión del año en infraestructura y equipamiento deportivo para el sector rural, a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026", señala un comunicado oficial.

Entrega

"La entrega incluyó 100 camas cuchetas y 200 colchones de una plaza para fortalecer las condiciones de alojamiento de los estudiantes que cursan bajo el sistema de alternancia. Además, se distribuyeron 30 pelotas de fútbol, 30 pelotas de vóley y 10 redes de vóley, con el objetivo de promover la actividad física y el desarrollo integral de los jóvenes estudiantes", agrega el documento.

"Actualmente, Misiones cuenta con 30 EFAs distribuidas en las zonas norte, centro y sur de la provincia, que cumplen un rol clave en la formación de jóvenes de entornos rurales, combinando educación formal con prácticas vinculadas a la producción y el arraigo territorial", precisa el texto.

El discurso de Passalacqua

El gobernador Passalacqua agradeció a las autoridades municipales, al representante del SPEPM y a toda la comunidad educativa, y expresó que en las EFAs “uno se siente en familia”.

“El espíritu que se impulsa en este tipo de instituciones es justamente ese. Por eso se llaman Escuelas de la Familia Agrícola. No es un nombre cualquiera, podría ser simplemente escuela agrícola, pero ‘de la familia’ tiene un significado gigantesco, muy potente”, reflexionó.

“Durante 19 años di clases en la universidad, a jóvenes de 20, 21 o 22 años. Y era muy fácil detectar quién era egresado de una EFA. Siempre, pero siempre, los alumnos de las EFAs se destacaban por sus valores y eso perdura hasta el día de hoy. Sus valores promueven la construcción de un tejido social más justo y mejor”, agregó el primer mandatario provincial.

EFAs

“Se los digo de corazón y hablo como ciudadano de a pié y como docente: les tengo mucha admiración porque además las EFAs son el reflejo de un símbolo del esfuerzo colectivo. Aquí ponen su granito de arena muchos actores, el sector público que acompaña, los padres que ayudan, los docentes que hacen un esfuerzo descomunal y los estudiantes que ponen todo de sí. En momentos tan difíciles como éste, no podemos darnos el lujo de estar divorciados entre nosotros. Los misioneros nunca vamos a hacer eso. Vamos a seguir la estela de las EFAs”, agregó el mandatario.

“Por eso quise venir en vísperas del inicio de clases porque el mensaje que las EFAs transmiten no es solo para el sistema educativo, sino para toda la sociedad, es un mensaje de cariño, esperanza, solidaridad y de esfuerzo compartido. Es un mensaje alentador para el que busca trabajo, para el obrero, el funcionario público, el ama de casa, el joven, el niño, el anciano y todos”, afirmó.

Por último destacó que Misiones es la provincia con mayor cantidad de EFAs en el país, y aseguró que eso no es casual. “Marca el espíritu del misionero, que sabe caminar hacia adelante con esfuerzo, cariño y hombro con hombro. Si hay un ejemplo de eso, son nuestras queridas EFAs”, cerró.