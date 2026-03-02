La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman respondió este lunes a las agresiones verbales del presidente Javier Milei en el Congreso, quien la había llamado “chilindrina troska”.

“Chilindrina troska”

"Le di 2 años y medio para que conteste lo del gatito mimoso con otro chiste a la altura y solo se le ocurrió eso. Sólo puedo reírme. Esperaba más de Javier", expresó la legisladora al tiempo que calificó el tono del mandatario como "muy agresivo”.

“Esto fue un chiste más que no deja de ser machista, que no deja de ser desubicado porque no era el ámbito, ya que él tiene micrófono y yo no. No sé qué quiso decir con Chilindrina pero no eso no quita el contenido agresivo", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Un gobierno con pies de barro”

Según su visión "se mostró un gobierno con pies de barro al revés de lo que quieren decir”. “Un gobierno con pies de barro totalmente porque lo único que tuvo para mostrar como logros, muchas comillas, son las leyes que logró sacar, acuerdos con la casta política que ya no llamamos ratas sino que agradeció a diputados y senadores", puntualizó Bregman.

“De política internacional a pesar de haber viajado 14 veces a Estados Unidos, ser parte del Consejo de Paz de Trump no pudo hablar. Lo que mostró como logro es lo que logró hacer con la oposición cómplice o traidora", aseguró la diputada.

"Los pies de barro del gobierno son notorios y todo esto es para tapar eso. Cuando vos querés tapar una debilidad es muy de machirulo mostrarte como prepotente", subrayó.

Reforma laboral

"Él estuvo todo el verano con la reforma laboral ¿no era el gran proyecto de su gobierno la reforma laboral? Ayer solo pudo mencionarla al pasar. No pudo hacer eje tampoco en eso ¿Por qué? porque es evidente que produjo un rechazo social enorme”, sostuvo al referirse a la denominada ley de “modernización laboral”.

“Entonces la única fortaleza que le encuentro a este gobierno es haber comprado a parte de la oposición, haber acordado con parte de la oposición", mencionó.

Apertura de sesiones

Con respecto al clima vivido dentro del recinto, la diputada denunció que la puesta en escena fue rígidamente controlada para simular un apoyo que no era espontáneo. “Había mucha gente que trajo él, que no podían dar explicación quién era pero más allá de eso había uno de gorrita negra muy llamativo con lo que Milei iba leyendo y daba la orden de cuándo aplaudir, cuándo no aplaudir Era guionado todo, hasta los chistes eran guionados, las agresiones eran guionadas", concluyó Bregman.