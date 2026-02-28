Irán anuncia 40 días de luto nacional por Jamenei y la Guardia Revolucionaria jura venganza

Irán anunció este domingo 40 días de luto y 7 días feriados “por el martirio del líder supremo Alí Jamenei”, cuando ya la confirmación de la muerte del implacable guía supremo iraní, hecha incluso por Donald Trump, era noticia en todos los diarios del. en un ataque conjunto realizado por Israel y Estados Unidos. En ese marco de conmoción interior, los Guardianes de la Revolución, el sector militar más fiel y mejor entrenado del ejército iraní, difundió un comunicado en el que prometió venganza contra "los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista”.

"La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”, señalaron los integrantes de la Guardi Revolucionaria.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informó que en el ataque también murieron la hija, el nieto, el yerno y la nuera de Jamenei. Estos decesos fueron consecuencia de la operación “Furia Épica”, que comenzó a las 9.45, hora de Teherán, por orden del presidente Donald Trump. De acuerdo al mandatario republicano, el ayatolá “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo. Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel este sábado realizó cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente” con el objetivo de “desmantelar el aparato de seguridad del régimen” iraní.

Todo ocurrió cuando Teherán negociaba con Washington un acuerdo sobre su programa nuclear, por ese motivo, las autoridades de Irán denunciaron una “agresión militar criminal” que no respetó los principios de la Carta de Naciones Unidas y, como respuesta, atacaron bases militares estadounidense en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Siria y Jordania.

Trump bombardea Irán: 6 claves para entender una guerra para derrocar a Alí Jamenei

Un detalle a tener en cuenta es que todavía no se sabe quien se hará cargo del poder tras la muerte de Jamenei. Uno de los nombres más mencionados es Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del fallecido Líder Supremo, porque, según el Daily Mail tiene el apoyo de actores clave de la inteligencia militar y, detalle todavía más fundamental, su capacidad para movilizar a la Guardia Revolucionaria es mayor a la de sus competidores por el poder.

El sistema de selección del nuevo líder depende de un Consejo de Experto formado por 88 clérigos que sesionan a puertas cerradas. Khamenei no designó a un sucesor, pero los últimos meses mantuvo reuniones privadas con los miembros más antiguos del Consejo para discutir que sucedería si él fallecía o quedaba incapacitado.

Jamenei gobernó Irán con mano de hierro desde 1990. (FOTO AFP)

La justificación de Israel sobre el ataque a Irán

Danny Danon, embajador de Israel, llamó hipócritas a los miembros del Consejo de Seguridad que cuestionaron el ataque de su país y Estados Unidos, pero no la represalia de Irán. “No actuamos por impulso. No actuamos por agresión. Actuamos por necesidad porque el régimen iraní no dejó ninguna alternativa razonable”, aseguró.

El engaño desde Mar-a-Lago: los detalles de la Operación Furia Épica contra Irán

Por su parte, su homólogo iraní, Amir Saeid Iravani, denunció que la operación “Furia épica” es un “crimen de guerra”, y dijo que, como consecuencia de los bombardeos, murieron civiles, incluyendo más de 100 niños en la escuela Minab, al sur de Irán. "Es lamentable que algunos miembros de este órgano, en un claro doble rasero, pasen por alto el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán, y condenen a Irán por usar su derecho inherente a la autodefensa en la Carta de la ONU", expresó.

HM