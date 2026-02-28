La Oficina del Presidente y Pablo Quirno se expresaron sobre la muerte del Líder Supremo de Irán

Desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, en X, se compartió un comunicado por la “eliminación” de Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán. Al igual que Donald Trump, señalaron al iraní como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”. Además, felicitaron a Estados Unidos e Israel por "la operación conjunta".

"Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo", señalaron en referencia al atentado a la AMIA que sufrió la Argentina.

Y, en ese punto, remarcaron que "Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".

Según determinó la Justicia argentina, "se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán", agregó el mensaje.

El comunicado ratificó que "la búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen".

Además, hizo énfasis en que "esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia".

Asimismo, se informó sobre el refuerzo de seguridad en fronteras y se emitieron recomendaciones para ciudadanos argentinos en Medio Oriente, además de difundirse teléfonos de emergencia consular para que puedan comunicarse ante cualquier eventualidad. En ese marco, el canciller Pablo Quirno también se expresó públicamente sobre el ataque.

El mensaje de Pablo Quirno

El canciller Pablo Quirno volvió a instalar en la agenda pública argentina el recuerdo del atentado a la AMIA tras las informaciones que indican la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en medio de una ofensiva militar entre Estados Unidos e Israel en Teherán.

En un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático argentino subrayó la responsabilidad política que la Justicia argentina atribuyó a altos funcionarios iraníes por el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en Buenos Aires.

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá”, sostuvo Quirno.

El pronunciamiento se conoció en paralelo a declaraciones de actores internacionales que dan por muerto al ayatolá Jamenei tras ataques aéreos coordinados entre Israel y Donald Trump que habrían alcanzado su residencia en la capital iraní. La propia Casa Blanca y el primer ministro israelí aseguraron que existen indicios sólidos de que el líder supremo falleció en los bombardeos, aunque desde Teherán hubo versiones oficiales que lo desmintieron.

Quirno también recordó que la investigación judicial argentina sostiene que la decisión de apoyar y planificar el ataque contra la AMIA fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, período en el cual el actual líder supremo del régimen figura imputado en la causa judicial.

Como cierre de su mensaje, el canciller afirmó que “estas noticias aporten alivio a las familias de las víctimas y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

La referencia de Argentina se suma a una serie de reacciones internacionales ante lo que podría ser un giro histórico dentro de la política exterior y de seguridad global, dado el peso que la figura de Jamenei tuvo durante casi cuatro décadas en la estructura de poder iraní y en las tensiones con Occidente.

