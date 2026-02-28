INTERNACIONAL Conflicto en Medio Oriente Trump confirmó la muerte del ayatolá Alí Khamenei tras los ataques de Israel y Estados Unidos El presidente estadounidense anunció en sus redes sociales que el líder supremo murió luego del bombardeo sobre el complejo donde se encontraba. Alí Jamenei, líder supremo de Irán | AFP Hoy 18:50 Noticia en desarrollo.... También te puede interesar El ayatolá Alí Jamenei, la vida de paranoia y hermetismo extremo de un revolucionario despiadado La sucesión del ayatolá Ali Jamenei: los clérigos de línea dura que aspiran al poder en Irán "Tenemos la sensación" de que informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", dice Trump Israel informó que el ayatolá Alí Jamenei fue hallado muerto en su búnker tras los ataques aéreos de EE.UU. En esta Nota