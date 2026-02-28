sábado 28 de febrero de 2026
INTERNACIONAL
Conflicto en Medio Oriente

Trump confirmó la muerte del ayatolá Alí Khamenei tras los ataques de Israel y Estados Unidos

El presidente estadounidense anunció en sus redes sociales que el líder supremo murió luego del bombardeo sobre el complejo donde se encontraba.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Alí Jamenei, líder supremo de Irán | AFP

Noticia en desarrollo....

