sábado 28 de febrero de 2026
INTERNACIONAL
ATAQUE A IRÁN

"Tenemos la sensación" de que informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", dice Trump

"Tenemos la sensación" de que informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", dice Trump a NBC

Donald Trump 24022026
Donald Trump | AFP

"Tenemos la sensación" de que los informes sobre la muerte de Alí Jamenei, son "correctos", dijo el presidente estadounidense Donald Trump a la cadena NBC después de que funcionarios israelíes informaran que el líder supremo, de 85 años, fue encontrado muerto tras los ataques aéreos de este sábado.

Más temprano, el ejército israelí afirmó que mató a siete altos responsables iraníes, incluyendo al jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, en una serie de ataques efectuados con Estados Unidos en Irán este sábado.

Entre los muertos se cuenta Ali Shamkhani, asesor del guía supremo iraní, Alí Jamenei, y el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, indicó en televisión el portavoz militar israelí Effie Defrin, que mostró fotografías de algunos de ellos.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota