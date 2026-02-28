Ataques de Irán hacia Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos extienden el conflicto

Luego que este sábado Estados Unidos e Israel bombardearan instalaciones militares de Irán en Teheran y otras ciudades, el régimen islámico lanzó misiles hacia bases estadounidenses en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, con lo buscó extender el conflicto por todo Oriente Medio.

Residentes de la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi, dijeron a la AFP que escucharon fuertes explosiones este sábado, en las afueras de la capital emiratí, zona que alberga una base militar que acoge a personal estadounidense.

Emiratos Árabes anunció el cierre de su espacio aéreo "temporal y parcialmente" como medida de precaución excepcional, y el gobierno indicó que "tiene el derecho de responder a esos ataques de Irán", lo que preanunciaba que podía encarar también acciones militares.

Bahréin, por su parte, indicó que "los ataques contra sitios e instalaciones del Reino fueron lanzados desde fuera de nuestro territorio, lo que constituye una flagrante violación de nuestra soberanía y seguridad".

"Las autoridades militares competentes comenzaron inmediatamente a aplicar los planes de emergencia y las medidas necesarias", agregó el comunicado de ese país, condenando "los traicioneros ataques que representan una amenaza directa a nuestros ciudadanos y residentes". "Tenemos el pleno derecho a responder para proteger nuestra seguridad nacional en coordinación con nuestros aliados y socios", enfatizó la nota.

En Qatar reportan "varios ataques"

El Ministerio de Defensa de Qatar denunció este sábado varios ataques con misiles contra su territorio, y aunque no especificó su origen se descuenta que se trató de las réplicas iraníes al ataque sufrido de parte de Israel y Estados Unidos.

"La amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado y todod los misiles fueron interceptados antes de que pudieran alcanzar obetivos en nuestro país", se indicó.

En junio de 2025, Irán ya había atacado la base estadounidense Al-Udeid en Qatar en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días, desencadenada por un ataque israelí.

En enero de este año, Qatar, Arabia Saudita y Omán presionaron a la administración del presidente estadounidense Donald Trump para que pospusiera los ataques que estaba considerando en respuesta a la mortífera represión iraní contra las protestas nacionales.

Los países del Golfo "saben que son vulnerables porque los iraníes cuentan con suficientes misiles básicos de alcance intermedio para atacar infraestructuras vitales: plantas desalinizadoras, centros de hidrocarburos y centrales eléctricas", declaró Pierre Razoux, director de investigación de la Fundación Mediterránea de Estudios Estratégicos.

AFP/EP/HB