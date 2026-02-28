El cierre de Patricia Bullrich: “Hay que crear empleo, la gente mandó a la mierda a gerentes de la pobreza”

Convertida ya en la defensora de la bandera libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich inisitió en su discurso de cierre del debate que convirtió en ley la Reforma Laboral en que "la gestión de Javier Milei demostró que la mejor política social no era un plan, sino condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo”. Así la jefa del Bloque libertario en el Senado destacó que "los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta", considerando que las personas que recibían un plan social "ya se liberaron" y “mandaron a la mierda a los gerentes de la pobreza”.,

En su discurso de cierre del proyecto de “modernización laboral”, la ex ministra de Seguridad dijo que la gestión de Javier Milei “demostró que la mejor política social no era un plan, sino condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo”.

“Esta es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes que defendieron tantos años. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben qué tenía? Un gerente de la pobreza. No tenía nada más, ni jubilación, ni riesgos de trabajo, absolutamente nada”, planteó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Se defendieron durante años millones de planes sociales para tener a la gente como ganado. Eso no es justicia social. Eso es tener a la gente sin libertad”, indicó Bullrich. Además señaló que cuando el Gobierno terminó con la intermediación de las organizaciones sociales, “la gente dejó de venir” a los cortes de protesta en el centro de la ciudad.

“Cuando se liberó eso, la gente dejó de venir. No se ve más a las mujeres con los chicos viniendo, porque se liberaron . No son tontos. Se dieron cuenta que estaban explotados por aquel que decía que le daba beneficios”, reflexionó.

Y siguió: “Se dieron cuenta que podían salir de la esclavitud. Lo más difícil para alguien que vive en la esclavitud es darse cuenta que es un esclavo. Hasta que se da cuenta, se libera y los manda a la mierda. Eso fue lo que pasó con los gerentes de la pobreza y por eso no vienen más al centro”, afirmó.

“Vienen nada más que algunos grupos antifascistas, algunos kirchneristas y algunos de izquierda. Los demás se quedan en su casa haciendo su vida y mandando a los chicos a la escuela y no trayéndolos como hacían acá”, cerró.

En tanto, resaltó que “en el mundo los paros generales no existen más” pero “acá parece que los paros generales son un juego permanente y van todos los dirigentes detrás”. Al hacer referencia al cambio en la visión sobre cómo regular el mundo laboral, Bullrich cuestionó que en gobiernos anteriores “en el nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad a miles y miles".

“Eso es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley, para darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", precisó, remarcando que “Esta reforma envía señales claras. Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crecemos, muchos de los cuales fueron gobierno los de aquel lado”.

“Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo. Hoy los trabajadores quieren trabajar con más libertad”, concluyó.

NA/HB