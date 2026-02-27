Dueño de la agencia de buceo rompió el silencio tras la muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn

El caso de Sofía Devries, la joven argentina de 23 años que falleció durante una práctica de buceo en Puerto Madryn, vuelve a ocupar la atención pública luego de que el dueño de la agencia que coordinó la actividad decidiera hablar por primera vez desde el trágico suceso.

Se trata de Alejandro Andrés, propietario de Freediving Patagonia, la empresa que había sido contratada para el traslado y coordinación de la inmersión en el Golfo Nuevo, donde Devries desapareció poco antes de ser encontrada sin vida. En un video difundido en redes sociales, Andrés relató sus sensaciones y reflexionó sobre cómo lo ocurrido marcó su vida personal y profesional.

El empresario explicó que su silencio hasta el momento se debió, en parte, al avance de la investigación judicial y a que las autoridades le retuvieron sus dispositivos electrónicos, lo que limitó su capacidad de comunicarse. Aclaró que la actividad no correspondía a una operación directa de su empresa, sino a un servicio de traslado contratado, y evitó emitir juicios sobre lo ocurrido, señalando que “de eso se va a encargar el juez de la causa”.

En el video, Andrés admitió que lo sucedido, que cobró relevancia nacional cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de Devries, lo “atormentará el resto de sus días” y que se trata de un golpe emocional muy fuerte. Afirmó que la repercusión del caso también trajo consigo comentarios hirientes en redes sociales, algunos de los cuales fueron dolorosos para él y su entorno.

El dueño de Freediving Patagonia, quien se dedica al buceo desde hace casi dos décadas, también detalló el difícil proceso de tomar la decisión de volver a abrir su negocio, que le llevó muchos años construir. Señaló que, ante la responsabilidad familiar y la necesidad de sostener su actividad –que recalca como su pasión– no le quedó otra alternativa que reanudar las operaciones, aunque admitió que deberán replantearse aspectos de su servicio para avanzar tras la tragedia.

El contexto de la tragedia

El fatal episodio ocurrió cuando la joven, que se había trasladado hasta Chubut desde Buenos Aires junto a su pareja para completar una certificación de buceo deportivo, se sumergió a unos 20 metros de profundidad junto con otros buzos en aguas del Golfo Nuevo.

Tras advertirse que Devries no había emergido junto al resto del grupo, se activó un operativo de búsqueda que involucró a la Prefectura Naval Argentina. El cuerpo de la joven fue encontrado días después, en la zona del llamado Parque Submarino, en inmediaciones de un buque hundido que funciona como punto de buceo avanzado.

La autopsia y los informes judiciales preliminares indicaron que la causa de muerte fue ahogamiento por inmersión, sin la participación de terceros ni indicios de criminalidad, aunque la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que llevaron al desenlace fatal.

Impacto y repercusiones

El relato público de Andrés refleja el impacto humano que dejó la tragedia no solo en la familia y amigos de Devries, sino también en quienes formaban parte de la actividad recreativa. Su testimonio pone de manifiesto cómo un evento de turismo aventura puede desencadenar consecuencias emocionales profundas para todos los involucrados.

La causa judicial sigue abierta y las autoridades continúan recabando testimonios y pruebas para esclarecer si hubo fallas en la organización o en las medidas de seguridad durante la inmersión. Las pesquisas intentan reconstruir minuto a minuto los hechos y establecer si existieron responsabilidades que puedan derivar en sanciones o recomendaciones formales para actividades de buceo de este tipo.

Mientras tanto, el testimonio del dueño de la empresa confirma que, más allá de las dudas que rodean al caso, la tragedia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, y plantea un desafío para quienes trabajan en turismo de aventura en mantener los estándares de seguridad en actividades de riesgo.

