Sofía Devries, la turista que desapareció mientras hacía buceo en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, fue encontrada muerta este miércoles, según informó la Fiscalía de ese distrito. Asimismo, las autoridades a cargo del caso informaron que se evalúa si existió o no negligencia por parte de los instructores o probables incumplimientos en las medidas de seguridad.

"El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas", indicaron las autoridades a través de una publicación en la red social Instagram.

Prefectura continúa la búsqueda de la joven desaparecida mientras buceaba, pero las posibilidades "son nulas"

"Según la información preliminar, se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios", añadieron a través del comunicado.

Fuentes oficiales indicaron que el cuerpo de Sofía fue localizado por un buzo de Prefectura Naval Argentina (PNA) durante los operativos realizados este mediodía en las aguas del Golfo Nuevo. El jefe de Salvamento y Buceo de la fuerza federal, Adrián Wagner, había expresado este martes que las posibilidades de encontrarla con vida eran "nulas".

