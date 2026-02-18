Prefectura continúa la búsqueda de la joven desaparecida mientras buceaba, pero las posibilidades "son nulas" 

La Prefectura Naval Argentina retomó este miércoles el operativo para dar con Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció el lunes mientras realizaba una inmersión en las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn. A más de 24 horas del hecho, las tareas se intensifican con la incorporación de nuevos recursos técnicos y personal especializado. La autoridades del operativo dicen que no hay esperanzas de hallarla con vida.

Durante la jornada se sumarán al rastrillaje buzos entrenados en operaciones de profundidad, equipamiento específico y un vehículo operado en forma remota (ROV), diseñado para inspecciones subacuáticas en condiciones complejas. El material será trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con base en la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, que interviene en la investigación.

El despliegue se concentra en el sector del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, frente a Punta Cuevas, donde se produjo el incidente. Allí se realizan tareas de exploración bajo el agua, mientras que en superficie se mantiene un patrullaje constante a lo largo del frente costero mediante móviles terrestres y efectivos que recorren la zona a pie.

Prefectura continúa este miércoles la búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn.

Además, la Armada Argentina se incorporó al operativo con el apoyo de un avión P-3C Orion, que realiza sobrevuelos para ampliar el radio de búsqueda y colaborar con la localización desde el aire.

La búsqueda de Sofía: "La posibilidad de encontrarla con vida es nula”

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagner, fue contundente respecto de las expectativas. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó, y añadió: “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla”.

Las tareas continuarán durante toda la jornada, en cuanto las condiciones de visibilidad y corrientes en la zona del naufragio lo permitan, mientras familiares y allegados de la joven permanecen a la espera de novedades.

Qué se sabe sobre la desaparición de la joven de 23 años que buceaba en Puerto Madryn

El pasado lunes, Sofía Devries ingresó a bucear en la zona de Punta Cuevas, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. El incidente ocurrió mientras participaba de una travesía junto a su pareja, Leo, y otros integrantes de una actividad organizada por una operadora y una escuela especializada.

Fue la pareja de Devries quien advirtió que la joven atravesaba dificultades bajo el agua e intentó asistirla, aunque no logró rescatarla. La alerta fue dada de inmediato a la Prefectura Naval Argentina, que desplegó un operativo de rastrillaje en el área.

Según explicó Wagner, la inmersión formaba parte de una práctica para acceder a una certificación, en la que participaron siete buzos, dos instructores y cinco alumnos. “Estaban haciendo un buceo para acceder a alguna titulación, con una operadora y una escuela de buceo”, precisó.

Sofía Devries, la joven desaparecida en la zona de Punta Cuevas.

El prefecto indicó además que las personas involucradas fueron trasladadas a un centro de salud por control preventivo. “Solamente una persona tuvo que ser tratada, que fue el instructor, porque cuando se dan cuenta de que le falta un buzo, bajó varias veces y se pasó de los tiempos de fondo”, detalló.

De acuerdo con Wagner, existen diversas hipótesis sobre lo sucedido. Entre las posibilidades mencionó que la joven podría haberse quedado sin aire, haberse enganchado en alguna estructura del barco hundido o haber sufrido una reacción de pánico debido a la profundidad y las condiciones del sitio. “Por la profundidad y las condiciones del lugar, pudo haber entrado en pánico y sacarse el regulador o intentar una maniobra incorrecta por falta de experiencia”, señaló.

El funcionario subrayó que la habilitación para este tipo de prácticas depende de la evaluación que realizan los instructores y la empresa organizadora, quienes deben verificar las habilidades del participante antes de autorizar una inmersión en un naufragio situado a unos 26 metros de profundidad.

En las últimas horas tomó relevancia la situación de la empresa que organizó la excursión. De acuerdo con medios locales de Chubut, Sofía y su pareja integraban un grupo que se internó en el mar a bordo de una embarcación de Freediving Patagonia, que no formaría parte de la Asociación de Buceo de Puerto Madryn, organismo que establece normas y protocolos estrictos de seguridad para las actividades subacuáticas en esa región.

