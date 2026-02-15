Se entregó el conductor que habría atropellado a una joven estudiante en La Plata

El conductor que está sospechado de atropellar con una camioneta y matar a la estudiante universitaria Eugenia Carril, de 18 años, en la localidad platense de Villa Elvira, se entregó esta mañana en la sede de la DDI local. Fuentes policiales indicaron que se trata de un hombre de nacionalidad peruana que conducía una Chevrolet Merica de color azul, cuya patente era GXY 920.

El hombre quedó detenido y se lo acusa por homicidio culposo, aunque agravado por el hecho de que hizo abandono de persona ya que no socorrió a la víctima tras el accidente. El vehículo lo encontraron en la esquina de las calles 5 y 57. La camioneta presenta una mancha visible en el capot como consecuencia de la embestida. personas al momento del crimen de Carril.

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial La Plata.

En paralelo, familiares de la víctima continúan reclamando celeridad en la investigación y piden justicia por la joven fallecida la noche del viernes 13 de febrero.

La joven era intensamente buscada por su familia tras no regresar a su casa pasadas las 22, más tarde se comprobó la terrible noticia de su fallecimiento, en la zona de las calles 3 y 96. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades policiales sobre la presencia de una persona tendida en una zanja al costado de la calle.

Uniformados del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica se acercaron al lugar señalado por los vecinos y comprobaron que se trataba de la joven de 18 años desaparecida, se encargaron de preservar la escena y comenzaron a recolectar pruebas.

El cuerpo de Eugenia Carril fue hallado con golpes compatibles con un siniestro vial y en las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, una de ellas instalada sobre 96 entre 2 y 3, con orientación hacia la calle 3, se puede ver como la chica fue atropellada por un hombre que no se detuvo y huyó, dejándola tendida sobre el suelo.

La joven había bajado de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, cuando en uno de los registros se la ve caminando por 96 en dirección de 4 hacia 3 y un minuto después aparece en la misma secuencia una camioneta Chevrolet Meriva que circulaba por la misma calle desde 7 hacia 1.

Al llegar a la intersección con calle 3, se puede ver como en el vehículo se encienden las luces de freno mientras realiza una maniobra brusca de esquive, momento en el que se habría producido la colisión con la víctima. Acto seguido, el conductor huyó de la escena.