Identificaron al conductor de la camioneta que atropelló a Eugenia Carril en Villa Elvira, pero sigue prófugo

Tras la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue atropellada en el barrio platense de Villa Elvira, las autoridades avanzan con la investigación y ya lograron identificar al conductor de la camioneta que mató a la chica, que todavía se encuentra prófugo. Se sabe que manejaba una camioneta Chevrolet Meriva, y escapó del lugar sin asistir a la chica, que murió en una zanja pegada por las graves heridas recibidas.

Fuentes de la investigación precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que a través del análisis de las cámaras de seguridad de la zona ya reconstruyeron los hechos en torno a la muerte de la joven de 18 años, que fue halladafue encontrada sin vida el pasado viernes 13 de febrero y era buscada por su familia desde el día anterior, cuando no regresó a su casa luego de ir a la facultad.

Desolación en Villa Elvira: buscan al conductor que asesinó a Eugenia Carril, de 18 años

"En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada", explicó un investigador con respecto a las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y otros circuitos privados.

La joven era intensamente buscada por su familia tras no regresar a su casa pasadas las 22, más tarde se comprobó la terrible noticia de su fallecimiento, en la zona de las calles 3 y 96. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades policiales sobre la presencia de una persona tendida en una zanja al costado de la calle.

Uniformados del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica se acercaron al lugar señalado por los vecinos y comprobaron que se trataba de la joven de 18 años desaparecida, se encargaron de preservar la escena y comenzaron a recolectar pruebas.

El cuerpo de Eugenia Carril fue hallado con golpes compatibles con un siniestro vial y en las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, una de ellas instalada sobre 96 entre 2 y 3, con orientación hacia la calle 3, se puede ver como la chica fue atropellada por un hombre que no se detuvo y huyó, dejándola tendida sobre el suelo.

La joven había bajado de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, cuando en uno de los registros se la ve caminando por 96 en dirección de 4 hacia 3 y un minuto después aparece en la misma secuencia una camioneta Chevrolet Meriva que circulaba por la misma calle desde 7 hacia 1.

Al llegar a la intersección con calle 3, se puede ver como en el vehículo se encienden las luces de freno mientras realiza una maniobra brusca de esquive, momento en el que se habría producido la colisión con la víctima. Acto seguido, el conductor huyó de la escena.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 en turno de La Plata, quien dispuso el análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para identificar al responsable. Los investigadores trabajan para determinar la mecánica del hecho y dar con el conductor involucrado.

El conductor responsable del hecho en este momento se encuentra prófugo. "Se llama Julio y es peruano. Es pintor. Fue a trabajar como si nada. Fue a la obra, pidió la semana completa y se dio a la fuga y la Policía no hizo nada", manifestó ante la prensa Silvia, la madre de la víctima, según el medio 0221.

Visiblemente conmocionada, la mujer reprochó: "Nadie me escuchó. Si me hubieran escuchado, a lo mejor mi hija estaría en un hospital, peleándola, y este hijo de put* está suelto. Por favor pido justicia".

