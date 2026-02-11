Operaron a Bastián Jerez por octava vez, luego de ser trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Operaron por octava vez a Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera de un choque de autos en Pinamar. Se trata de la primera cirugía que el menor recibe en el Hospital Italiano de San Justo, adonde fue trasladado desde el Hospital Materno marplatense el pasado 9 de febrero.

Fuentes sanitarias cercanas al caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que al nene se le realizó un “drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula”, operación que terminó la tarde de este martes 10 de febrero. Además, en diálogo con ese medio, se comprobó que la cirugía estaba en conocimiento tanto de los equipos médicos de Mar del Plata como de la institución bonaerense, y “se definió hacerla en destino que ya estaba cerca de la familia”.

Las fuentes remarcaron que se eligió al Hospital Italiano de San Justo porque no necesitaban "un centro de rehabilitación únicamente, sino un efector que tuviera alta complejidad porque iba a necesitar ambas atenciones”.

A casi un mes de su accidente en Pinamar, Bastián Jerez salió del coma

Bastián despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero y su madre contó en sus redes sociales que logró reconocer a su familia. En Mar del Plata se le realizaron siete intervenciones quirúrgicas y su último traslado incluyó un vuelo sanitario que terminó con un gran despliegue policial en la puerta del hospital donde permanecerá internado en la Unidad de Terapia Intensiva, para luego comenzar un largo proceso de rehabilitación motriz.

Bastián Jerez

Cómo fue el accidente de Bastián Jerez

Bastián Jerez viajaba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad, cuando el vehículo UTV que lo llevaba chocó de frente con una Volkswagen Amarok. Por la fuerza del impacto, sufrió múltiples fracturas de cráneo, además de otras lesiones graves que motivaron su traslado de urgencia en helicóptero sanitario. El hecho ocurrió el pasado 12 de enero en “La Frontera”, una zona de Pinamar muy visitada por turistas.

Los análisis de laboratorio confirmaron que tanto Naomi Quirós, pareja del padre del niño, quien manejaba el vehículo donde iba el menor, como Manuel Molinari, conductor de la camioneta que los embistió, dieron positivo en el test de alcoholemia. Según los documentos judiciales, Quirós tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, y Molinari, 0,25. Por su parte, el padre de Bastián, Maximiliano Jerez, dio negativo en alcohol. Todos los involucrados dieron negativo cuando se les realizó el control de drogas.

