A casi un mes de su accidente en Pinamar, Bastián Jerez salió del coma

Bastián Jérez, el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en Pinamar casi un mes atrás, despertó del coma, reveló su madre, Macarena Collantes, a través de un texto que publicó en su cuenta de Instagram. “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo, hijo, estamos muy orgullosos de vos. Sigamos pidiendo por Basti”, escribió.

Horas antes antes de despertar del coma, el niño había sido intervenido quirúrgicamente, y su madre había revelado que la operación había sido un éxito. “Salió todo bien. ¡La válvula quedó funcionando perfectamente! Estoy muy orgullosa de vos, hijo, no tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón, hijo, te amo. Gracias, Dios, por estar al lado de mi bebé”, escribió.

Según el parte médico al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, “se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural”. El objetivo era “optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”. Se trata de la séptima operación a la que debió someterse el niño tras el accidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dos conductores involucrados en el accidente de Bastian Jeréz dieron positivo en el test de alcoholemia

Posteo de Macarena Collantes sobre la operación de su hijo

El accidente de Bastián Jérez

El hecho sucedió el pasado 12 de enero en “La Frontera”, una zona muy popular de Pinamar. En ese lugar, el UTV donde viajaba el nene a upa de su padre, sin cinturón de seguridad, chocó de frente con una Volkswagen Amarok. Por la fuerza del impacto, el niño sufrió múltiples fracturas en el cráneo y otras lesiones que obligaron a trasladarlo de urgencia en helicóptero.

Operan a Bastián Jerez por séptima vez tras el accidente en Pinamar

El lunes 26 de enero, los análisis de laboratorio confirmaron que tanto Naomi Quirós, pareja del padre del nene, quien manejaba el vehículo donde iba el menor, como Manuel Molinari, conductor de la camioneta que los embistió, dieron positivo al test de alcoholemia.

De acuerdo a los documentos judiciales, Quirós tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre y Molinari un poco menos: 0,25. El padre de Bastián, Maximiliano Jeréz, dio negativo en alcohol. Todos los involucrados dieron negativo en drogas. Sin embargo, los tres adultos continúan imputados en la causa.

HM/ML