Bastián Jerez: evalúan realizarle una traqueotomía tras no poder retirarle el respirador

El estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras un grave accidente en Pinamar, continúa siendo delicado. En las últimas horas, los médicos intentaron retirarle de manera programada la asistencia respiratoria mecánica, pero la prueba no fue exitosa, por lo que solicitaron avanzar con la programación de una traqueotomía.

Según informaron autoridades del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, durante el procedimiento se constató la ausencia de respiración espontánea, de probable origen neurológico. Ante ese cuadro, el equipo médico decidió reanudar de inmediato el respirador para garantizar la oxigenación del paciente.

El parte médico, difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, detalla que frente a la imposibilidad de retirar la ventilación mecánica se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología. El objetivo es evaluar y programar una traqueotomía, una intervención que permitiría asegurar una vía aérea más estable y segura.

Durante la mañana de este jueves se llevaron a cabo estudios complementarios para determinar si existe daño en el sistema nervioso central, aunque hasta el momento no se dieron a conocer los resultados. “El paciente continúa bajo estricto control médico y con pronóstico reservado”, señalaron desde el centro de salud.

El accidente en Pinamar

Bastián resultó gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un vehículo tipo UTV en la zona de La Frontera, en la ciudad balnearia de Pinamar. A raíz de la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado el pasado 15 de enero en un vuelo sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, donde permanece internado desde entonces.

La evolución del caso sigue siendo monitoreada de cerca por los profesionales médicos, mientras la familia aguarda novedades sobre su estado neurológico y los próximos pasos en el tratamiento.

