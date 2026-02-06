Evalúan el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada para continuar su recuperación

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires evalúa el traslado de Bastián Jerez a una clínica privada, a casi un mes del grave accidente de tránsito ocurrido en Pinamar, en el que colisionaron un vehículo tipo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok. El niño, de 8 años, permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Según el último parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la derivación se analiza en conjunto con IOMA y apunta a que el paciente continúe su tratamiento en un establecimiento que cuente con las condiciones necesarias para profundizar su recuperación clínica y motora.

Traslado sanitario y evolución favorable

El posible traslado se realizaría a través de un vuelo sanitario, siempre que el estado de salud de Bastián y las condiciones climáticas lo permitan. La decisión se apoya en que el menor muestra una evolución clínica sostenida, sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad en el corto plazo.

Desde el organismo provincial indicaron que la obra social ya gestionó la derivación a un efector privado especializado, lo que permitiría iniciar una nueva etapa en el proceso de rehabilitación.

Bastián Jerez volvió a ser operado: séptima intervención a casi un mes del accidente en Pinamar

Desde el accidente, ocurrido el 12 de enero, Bastián atravesó un intenso proceso médico que incluyó siete cirugías, numerosos estudios y un traslado interhospitalario que permitió detectar lesiones de gravedad que no habían sido advertidas inicialmente.

La última intervención quirúrgica, realizada a comienzos de febrero, consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

Mientras continúa su recuperación, el equipo médico sigue de cerca su evolución y mantiene bajo análisis el momento oportuno para concretar el traslado, que marcaría un paso clave en el camino hacia su rehabilitación.

