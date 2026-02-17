Buscan a una joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Una joven de 23 años es intensamente buscada en aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad de Puerto Madryn, tras desaparecer mientras realizaba una práctica de buceo deportivoen el Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. El operativo es encabezado por la Prefectura Naval Argentina y cuenta con buzos especializados, guardacostas y equipos de rescate.

Se trata de Sofía Devries, oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien participaba de una excursión organizada por la empresa Freediving Patagonia junto a otras seis personas, entre ellas su pareja.

La desaparición fue advertida al finalizar la actividad. Sólo tres de los cuatro buceadores retornaron a la superficie.

Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.

El operativo se concentra en la zona de Punta Cuevas y abarca el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Las tres personas que pudieron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Según la información disponible, dos permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión. La tercera continuaba bajo observación médica.

El caso ya está en manos de la Justicia de Chubut, mientras que las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área. El fiscal Martín Cárcamo está a cargo de la investigación.

Qué pasó durante la inmersión

Según explicó Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, la inmersión se realizaba en el marco de una titulación de buceo organizada por una operadora y una escuela especializada.

“Estaban haciendo un buceo para acceder a alguna titulación de buceo, con una operadora y una escuela de buceo”, dijo Wagner. “Las personas fueron hospitalizadas, pero para control. Solamente una persona tuvo que ser tratada, que fue el instructor, porque cuando se dan cuenta de que le falta un buzo, bajó varias veces y se pasó de los tiempos de fondo, por lo cual tuvo que ser hospitalizado”, agregó.

Wagner señaló que existen distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Entre las posibilidades, mencionó que la joven podría haberse quedado sin aire, haber quedado enganchada en alguna estructura del naufragio o haber entrado en pánico. “Por la profundidad y las condiciones del sitio, pudo haber entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia”, explicó.

“Las opciones pueden ser varias en estos casos. La titulación que tenía pasa por los instructores, la operadora, la escuela, que son los que, acorde a ordenanza, tienen que ver si una persona tiene la idoneidad para llegar a este tipo de inmersiones, que es en un naufragio y a veintiséis metros de profundidad”, explicó el prefecto.

Fue la pareja de Sofía Devries quien avisó que la joven estaba en problemas y que quiso ayudarla, pero que no había podido. Aseguró que se trata de un sitio donde el buceo es habitual.

“Prefectura tiene en este momento siete buzos, que son locales. Ahí tiene una estación SIPA, una estación de salvamento, incendio y protección ambiental en la prefectura de Madryn”, señaló.

Y agregó: “Estratégicamente, la Prefectura tiene veinte distribuidas en todo el país. Una es en Puerto Madryn, con equipos de dependencia de superficie. Nosotros, desde el día de ayer, ya destacamos personal, más personal del que ya existe, para reforzar”.

“En este momento ya arribó el relevo y se está desplazando hacia Puerto Madryn. Hay tres buzos, de los cuales uno es un buzo de saturación nuestro, para sumarse a las tareas. Y también salió un camión con equipo, más equipo del que tienen, más un vehículo operado por acción remota”, detalló el prefecto sobre los recursos con los que cuenta la búsqueda.

