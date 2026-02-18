Este miércoles 18 de febrero comienza en Gualeguay, Entre Ríos, el juicio oral contra Juan Ruiz Orrico, ex funcionario del PRO, acusado de atropellar y matar a cuatro jóvenes en la Ruta 39 en 2024. El debate se extenderá por ocho audiencias para determinar su responsabilidad por homicidio culposo agravado.

El hecho que se juzga tuvo lugar en la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 223 de la Ruta Provincial 39, cerca de Concepción del Uruguay. Según la acusación, Orrico conducía su Volkswagen Passat con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple de lo permitido, cuando embistió de frente al Chevrolet Corsa en el que viajaban Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Brian y Axel Izaguirre, quienes fallecieron en el siniestro.

Las víctimas se dirigían a su trabajo en el Frigorífico Fadel, en el paraje Pronunciamiento, cuando fueron embestidas por el auto que manejaba el exfuncionario.

La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por el estado de ebriedad del conductor, y el juicio buscará establecer si la conducta de Orrico se ajusta a esa figura penal y qué pena correspondería en caso de condena.

Antes de la apertura del debate, los abogados del imputado ofrecieron a las familias de las víctimas una reparación económica de 150 millones de pesos por el llamado “daño moral”. La propuesta fue rechazada por los familiares, que la calificaron como una “falta de respeto” y ratificaron su reclamo de justicia.

El tribunal, compuesto por magistrados del propio Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, escuchará la presentación de peritos, testigos presenciales y pericias técnicas a lo largo de las próximas audiencias. El proceso será transmitido en algunos tramos vía streaming por canales oficiales del Poder Judicial de Entre Ríos.

