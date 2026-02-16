Caso Yanina Correa: el ADN confirmó que los restos hallados son de la mujer desaparecida

La incertidumbre que angustiaba a la familia de Yanina Belén Correa desde la última Navidad terminó de la peor manera. Fuentes judiciales confirmaron que el análisis genético realizado sobre un cráneo encontrado el pasado 3 de enero en un descampado de la zona de 215 y 519, en la localidad platense de Abasto, arrojó una compatibilidad total con el perfil de la mujer de 30 años.

El informe pericial ya fue agregado al expediente que tramita la Fiscalía N.º 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. Con esa constatación, la Justicia dispuso un cambio de carátula: la causa dejó de investigarse como “averiguación de paradero” y pasó a “averiguación de causales de muerte”, instancia preliminar para establecer si existió un femicidio.

El hallazgo de los restos óseos se produjo a escasos 200 metros de la vivienda donde Yanina residía junto a su pareja, en la calle 216 entre 517 y 518. La mujer, madre de cuatro hijos (tres niñas de 12, 8 y 2 años, y un niño de 5), había sido vista por última vez el 24 de diciembre de 2025.

Según el relato de sus familiares, la convivencia con su novio —una relación de apenas dos meses— estaba marcada por el consumo problemático y episodios de violencia. Lo que más sospechoso es que el hombre no volvió a ser visto en el barrio desde la desaparición de Yanina.

"Yanina ya no va a volver", fue el último y críptico mensaje que el sujeto le envió a una de las cuñadas de la víctima antes de cortar toda comunicación.

Movilización y pedido de Justicia

Desde el entorno de Yanina recalcaron que ella jamás se habría ausentado tanto tiempo por voluntad propia, dejando atrás a sus hijos. Ante la falta de detenidos e imputados en la causa, la familia ha decidido trasladar el reclamo a las calles: para este miércoles 18 de febrero, se convocó a una manifestación que comenzará a las 18:30 en la intersección de las calles 520 y 208.

Vecinos y familiares exigirán celeridad en las pericias complementarias y que se intensifique la búsqueda de la pareja de la víctima para esclarecer su responsabilidad en el hecho.

