Luego de un mes de investigación, la causa por el femicidio de Valeria Schwab, la mujer que fue asesinada cuando había salido a caminar por la costanera de Comodoro Rivadavia, llegó a una conclusión firme. Un estudio de ADN confirmó que el responsable fue Jonathan Chacano, el sospechoso que fue hallado muerto días después del crimen, aunque la familia de la víctima cree que podrían haber otros involucrados.

Valeria, de 38 años, había salido a trotar en la noche del martes 13 de enero y en un momento su familia perdió comunicación con ella cuando se encontraba en una zona ubicada en el sector conocido como Eureka. Preocupados, salieron a buscarla y finalmente la Policía de Chubut halló su cuerpo en un barranco cerca de la Ruta 3 durante la madrugada del miércoles. Su celular estaba a varios metros del lugar.

La mujer presentaba signos de violencia y heridas defensivas, y los primeros indicios apuntaron contra Chacano, un albañil de de 34 años que tenía múltiples antecedentes penales. El hombre fue encontrado sin vida por las autoridades en una vivienda en la que estaba trabajando: presentaba rasguños en su cara y la principal hipótesis señala que se habría suicidado.

Los investigadores realizaron pruebas de ADN de los rastros hallados bajo las uñas de la víctima y del sospechoso, cuyos resultados fueron comunicados este martes por la fiscal general María Laura Blanco en conferencia de prensa. "Se confirmó la hipótesis que se venía barajando hasta el momento, que la empezamos a investigar desde el día 1, de que el autor del hecho es esta persona", comenzó diciendo.

“Finalmente tenemos los resultados del estudio de ADN y por eso es que recién hoy estamos en condiciones de dar conclusiones serias respecto del caso. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y en las zonas genitales”, explicó la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En ese sentido, destacó que en el cuerpo de Valeria no había rastros genéticos de otra persona que no fuera Chacano. "Se encontró un único perfil que se corresponde con él. Construir la autoría de un caso implica un análisis de todas las pruebas que tenemos, de todas las evidencias y hacer una especie de rompecabezas", afirmó. También añadió que "no hay indicios" de que haya actuado con un tercero para concretar el crimen.

Por último, Blanco comentó que el sospechoso "estaba en situación de calle" y tenía denuncias por diferentes delitos pero ninguna causa con sentencia condenatoria. Además, detalló que el asesinato de Valeria ocurrió cuando el agresor detectó que nadie más pasaba por el camino; por lo que la interceptó en la bicisenda y luego la llevó hasta abajo, en el lugar del acantilado, donde la atacó.

La hermana de Valeria Schwab cuestionó la investigación

Luego de la conferencia brindada por la fiscal del caso, Jessica Schwab, hermana de la víctima, publicó un video a través de la cuenta de Instagram llamada "Justicia X Valeria" y sostuvo que los resultados de las pericias y la prueba de genética "puede ser un dato, pero no toda la verdad".

“Hoy volvieron a hablar de vos y dijeron que con un ADN alcanza para explicar todo. Dijeron que fue una sola persona. ¿Con esto, la historia se cierra?”, planteó la mujer. “Yo te conocí, crecí con vos y desde ese lugar no puedo creer que una sola persona haya podido hacerlo todo sola. En realidad nadie lo cree”, agregó con el objetivo de visibilizar las dudas que tiene la familia sobre lo sucedido.

Luego, prosiguió: "Un ADN no explica lo que falta, no responde a las preguntas que siguen abiertas, no borra lo que sentimos quienes te amamos”, aseguró. Desde su conocimiento más íntimo sobre su hermana, Jessica destacó la fortaleza y la personalidad que tenía: "Sé quién eras, sé la fuerza que tenías, sé cómo te parabas en la vida y por eso, esto no me cierra”.

“No hablo desde la bronca, hablo desde el corazón, desde el amor, desde la certeza que vos no eras frágil, de que no te dejabas, de que no eras alguien a quien una sola persona podía dominar sin resistencia”, aclaró acerca de los cuestionamientos que mantiene sobre la investigación de la causa. Desde el inicio, la familia descartó que el asesinato fuera "un robo o un hecho de inseguridad más".

´Hacia el final del video, manifestó: "Aunque hoy quieran que aceptemos una sola versión, voy a seguir adelante con mis convicciones. La Justicia no debería conformarse con lo fácil. Quiero que sepas algo Vale, tu fuerza no se fue con vos, vive en mí. Me empuja, me sostiene, y por vos no me voy a callar, voy a seguir luchando".

Quién era el principal sospechoso

Jonathan Mario Chacano tenía antecedentes penales en Chubt y había sido imputado por homicidio y robo agravado en otras causas. En 2012, se lo investigó por el caso de Oscar Arturo Austin, de 62 años, que murió carbonizado en su vivienda rural del Kilómetro 15, frente al Faro San Jorge. El productor había denunciado el robo de sus ovejas y un mes después falleció en medio del incendio, que se comprobó que fue intencional.

Por este hecho, Chacano fue sobreseído. “No se llevó la causa a juicio porque las evidencias de su momento indicaban que no había sido el autor del hecho que se le atribuía”, explicó durante la rueda de prensa de este martes el fiscal Cristian Olazabal, que acompañó a Blanco. Dos años después se lo acusó de "robo agravado" y en 2017 fue denunciado nuevamente por "robo", pero en ambos casos los expedientes fueron archivados.

La violencia marcó la vida del sospechoso ya que también apareció como damnificado en una causa por "lesiones graves con arma de fuego" y como denunciante en una investigación por "abuso de armas", cuyo principal responsable terminó condenado.

