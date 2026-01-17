La autopsia confirmó que Valeria fue abusada: el acusado se suicidó

La investigación por el femicidio de Valeria Schwab dio en las últimas horas un giro con el resultado preliminar de la autopsia y confirmó la peor sospecha. Es que el informe confirmó que la mujer fue víctima de un abuso sexual, que recibió golpes en distintas partes del cuerpo y que murió por asfixia. Además, los peritos detectaron lesiones defensivas, un dato que refuerza la hipótesis de un ataque violento y prolongado.

Los resultados ratificaron la sospecha inicial de la fiscalía: Valeria no murió por una caída accidental en la zona de barrancos del cerro Chenque, sino como consecuencia directa de un crimen. Las marcas halladas en su cuerpo permiten inferir que intentó resistirse y defenderse de sus agresores, lo que abrió también la posibilidad de que haya intervenido más de una persona en el hecho.

En paralelo, el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto. Se trata de Jonathan Mario C., de 34 años, quien se quitó la vida horas después de que el caso tomara estado público, según informó el medio ADN Sur. El hombre llegó a la vivienda donde trabajaba como albañil con visibles rasguños en el rostro y allí se suicidó. Su muerte dejó trunca la posibilidad de una indagatoria clave, pero no cerró la investigación.

Uno de los puntos centrales ahora es el análisis de ADN encontrado debajo de las uñas del sospechoso. Ese material genético será determinante para establecer si corresponde a Valeria o si hay rastros de terceras personas, una prueba que podría confirmar o descartar la participación de otros implicados en el ataque.

Jonathan Mario C. tenía antecedentes penales en Comodoro Rivadavia. En su historial figuran imputaciones por homicidio y por robo agravado, además de una denuncia por robo que fue archivada. En al menos dos de esas causas evitó una condena, lo que volvió a poner bajo la lupa su recorrido judicial tras conocerse su vinculación con el femicidio.

Mientras tanto, la familia de Valeria insiste en que el crimen expone fallas estructurales en materia de prevención y seguridad. Su hermana Jessica sostuvo que la zona donde fue atacada es oscura, poco iluminada y con sectores que facilitan emboscadas. También reiteró la sospecha de que no actuó una sola persona.

Valeria tenía 38 años y llevaba una rutina activa. La noche del crimen había salido a caminar por un recorrido habitual que bordeaba la costanera. El último mensaje que envió a su familia fue cerca de las 23. Minutos después, su silencio encendió la alarma. La búsqueda comenzó por cuenta propia, y fueron sus familiares quienes encontraron primero una zapatilla y luego el cuerpo, antes de que llegara la Policía.