El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, regresó de sus vacaciones en Alemania y confirmó en una entrevista radial que continuará formando parte del gabinete de Javier Milei. "Vine por el bronce, por el cariño a la Justicia", aseguró y sostuvo que tras haber evaluado su alejamiento en diciembre, seguirá por un pedio expreso del Presidente y de su hermana, Karina, quien está al frente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

En declaraciones a radio Splendid AM 990, afirmó que "Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas", ante las versiones sobre su reemplazo. El nombre que más había circulado era el del ex intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien la semana pasada estuvo en la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo, el asesor presidencial más cercano al primer mandatario.

Entre sus proyectos mencionó la urgencia para que se baje la edad de imputabilidad. "Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad", explicó. para justificar el límite de edad propuesto.

Para el ministro, el sistema actual fracasó en la protección de la ciudadanía ante el delito. "A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable", reflexionó. "Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima", agregó.

“El mensaje de los menores es ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y de la policía es ‘detenemos a la gente y en un minuto salen’. Tenés el empleo de los mayores sobre los menores, que está también contemplado en el Código Penal con pena grave, donde los usan. Como escalan, son los que suben a las casas o sustraen automóviles. Tenés bandas de chiquilines gobernados y cada vez más”, señaló.

También entre sus proyectos está la propuesta de reformar la figura del femicidio en el Código Penal. Sostuvo esta mañana que con la nueva redacción legal se deberían cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de "hombricidio y femicidio", basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que algunos sectores consideran discriminatorio. "El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", insistió. La modificación en el Código para agravar las penas en estos casos de muerte de mujeres se introdujo en 2012.

"Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos", aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

“El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.