El 4 de febrero de 2001, Natalia Melmann, una adolescente de 15 años de Miramar, fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por oficiales de la Policía Bonaerense después de que saliera de un boliche de la localidad balnearia. Al cumplirse 25 años del brutal crimen, el caso vuelve a interpelar a la sociedad y al sistema judicial por una verdad que aún permanece inconclusa e incompleta.

Si bien cuatro miembros de la fuerza de seguridad fueron condenados a prisión perpetua por el crimen, la causa sigue abierta ante la falta de identificación del quinto responsable. En el cadáver de la joven se halló ese ADN junto al de los primeros tres condenados, los suboficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini, y un cuarto policía que fue sentenciado años después (Ricardo Panadero).

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, su familia convocó una marcha mientras aguarda los resultados del quinto ADN

En ese marco, la familia de Natalia renovó su reclamo a la espera avances decisivos a partir de las nuevas pericias genéticas. Como cada aniversario, sus padres impulsaron una movilización en Miramar para exigir justicia. “En estos 25 años de lucha sentimos un acompañamiento muy fuerte de la gente de la ciudad”, expresó Gustavo Melmann, papá de la víctima, quien destacó que la convocatoria “ya no es solo de la familia, sino de toda la comunidad”.

En paralelo a la marcha, la causa judicial atraviesa un momento clave. Tanto Gustavo como la mamá de Natalia, Laura Calampuca, se reunieron esta semana con representantes del Ministerio Público Fiscal, donde les informaron que las muestras de ADN pendientes serán finalmente enviadas a la Asesoría Pericial de La Plata.

Las pericias genéticas apuntan a determinar la identidad del quinto violador y asesino. En agosto de 2025, varios efectivos y ex efectivos policiales se sometieron a la extracción de sangre en Mar del Plata.

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada y asesinada por integrantes de la Policía Bonaerense.

Entre ellos, se encuentran el ex comisario Carlos Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mieres, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Sissi y José Luis Morillo. También se obtuvieron muestras del sargento Enrique Diez, que solía asistir a la casa donde Natalia fue asesinada, con la intención de que los resultados puedan cerrar una de las causas más emblemáticas de la violencia institucional en Argentina.

Por otro lado, la querella mantiene activo su reclamo contra beneficios otorgados a los condenados y apelaron las salidas transitorias concedidas a Echenique. En septiembre de 2024, Anselmino, otro de los condenados, había recibido el beneficio para salir algunos días de prisión para ir a su domicilio, pero le fue revocado después de que lo vieran caminando por un parque en Jorge Newbery (Mar del Plata).

El femicidio de Natalia Melmann

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada, abusada y asesinada. Su cuerpo fue hallado aquel 4 de febrero cubierto de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de Miramar. La autopsia determinó que murió asfixiada con el cordón de una de sus zapatillas, aunque el cadáver tenía múltiples signos de violencia: moretones, quemaduras, fracturas y un fuerte golpe en el cráneo.

La adolescente había salido con sus amigas al bar La Cantina y luego fueron a la disco Amadeus. Durante la mañana, cuando Natalia regresaba caminando a su casa, fue interceptada por Gustavo Daniel "El Gallo" Fernández, un hombre que tenía múltiples antecedentes penales y que se desempeñaba como "soplón" de la policía. La redujo, la golpeó y la obligó a subir a un móvil.

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Alfredo Suárez.

Allí, la llevaron hasta una vivienda abandonada, que no tenía ni luz ni agua, ubicada en un sector alejado de la ciudad. La investigación estableció que fue violada por cinco hombres, tras haber sido quemada con cigarrillos, golpeada y estrangulada con los cordones.

En 2002, Anselmini, Suárez y Echenique fueron condenados a perpetua por los delitos de rapto, abuso sexual agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa -matar para ocultar otro delito-. Por su parte, el ex convicto “Gallo” Fernández recibió una pena de 25 años por haber estado involucrado en el crimen, que luego se redujo a diez.

El cuarto policía acusado de participar en el femicidio fue Ricardo Panadero, absuelto al principio por “falta de pruebas”. Pero en 2019, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló esos fallos y, en un nuevo juicio realizado en 2023, fue declarado culpable y condenado a reclusión perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado.

Ricardo Anselmini, uno de los asesinos de Natalia Melmann, fue escrachado por vecinos en 2024.

Sin embargo, casi desde el inicio de la causa se conoce que hubo un quinto agresor involucrado en el brutal asesinato, cuya identidad nunca fue definida, configurando una de las deudas que hoy mantiene vigente el reclamo de la familia.

El impacto por el crimen de Natalia

El hallazgo del cuerpo provocó una profunda conmoción en Miramar. A medida que crecían las versiones sobre la implicancia de los miembros de la Policía Bonaerense en el asesinato de la joven, la indignación derivó en fuertes protestas. La comisaría fue atacada a piedrazos y quedó prácticamente destruida, mientras que durante varias noches se sucedieron marchas multitudinarias reclamando justicia.

La repercusión del caso alcanzó a las más altas esferas del poder político. El entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Seguridad, Ramón Verón, dispusieron el desplazamiento del comisario Grillo, responsable de la investigación inicial. Con el paso del tiempo, el femicidio de Natalia Melmann se consolidó como un emblema de la lucha contra la violencia institucional.

FP / EM