A 24 años del brutal crimen de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por oficiales de la Policía Bonaerense a la salida de un boliche en la localidad de Miramar, aún continúa el misterio sobre quién sería el quinto involucrado en el caso. En ese contexto, mientras se esperan las nuevas extracciones de sangre a los sospechosos, el padre de la víctima apuntó contra la abogada de los condenados por "entorpecer" el proceso.

"Es un ser detestable", expresó Gustavo Melmann, papá de Natalia, al referirse a Patricia Perelló, defensora de los cabos Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, del sargento Oscar Echenique -tres de los hombres condenados por el femicidio- y de Sánchez Custodio, el policía al cual se le extraería sangre el próximo 15 de agosto.

Caso Melmann: cuatro sospechosos se negaron a dar su ADN y el misterio sobre el quinto atacante sigue sin resolverse

Para Melmann, la abogada busca "entorpecer y retrasar el proceso" con distintas estrategias, luego de que recusara a la fiscal Ana María Caro, quien había solicitado realizar los análisis genéticos. "Evidentemente estamos en el camino correcto porque parece que los defendidos de esta letrada tienen que ver con la comparación del ADN", añadió.

Hace poco más de una semana, tres policías bonaerenses se sometieron a extracciones de sangre en la ciudad de Mar del Plata, estudio que se llevó a cabo en la Asesoría Pericial, al igual que el 8 de julio pasado cuando un ex comisario y un sargento se sometieron al examen. En esa ocasión, Melmann informó que hubo "cuatro personas que se negaron a realizarlas".

Gustavo Melmann, padre de Natalia.

Las tres personas que aceptaron realizar las extracciones fueron el excomisario Merillo, el sargento Borra y el comisario Mayor Oroz Mieres y quienes no quisieron hacer la prueba de ADN fueron Murrillo, Sánchez Custodio y otro agente más, cuya identidad no trascendió. "Se está demostrando que tendrían alto grado de culpa, porque los otros tres se presentaron y no tuvieron ningún inconveniente en hacer las extracciones”, sostuvo el padre de la joven asesinada en 2001.

Acerca de sus críticas a Perelló, Gustavo dialogó con la agencia Noticias Argentinas y dijo que "desde hace 22 años soporta difamaciones, burlas, y movimientos de prensa" junto a su esposa, Laura Calampuca, a raíz de que supuestamente enviaría "a los familiares de los policías a que nos hostiguen". En esa línea, expresó: "Es un ser detestable, siniestro y lejano de ser un auxiliar de la Justicia".

"Realiza una ofensa constante hacia las víctimas. Pronuncia mal mi apellido a propósito para burlarse y no respeta nuestra identidad", concluyó el padre de Natalia.

El femicidio de Natalia Melmann

La chica de 15 años desapareció el 4 de febrero de 2001 cuando regresaba a su casa y cuatro días después de que sus padres denunciaran ante la policía lo sucedido, su cadáver fue encontrado bajo un montículo de hojas en el vivero "Florentino Ameghino". La autopsia determinó que la adolescente había sido asfixiada con el cordón de sus zapatillas, pero también presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

A lo largo de la investigación judicial se determinó que fue abusada por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, que fueron condenados en septiembre de 2002 a prisión perpetua por “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa -matar para ocultar otro delito-”.

Asimismo, testigos ubicaron en la escena del secuestro de Natalia al exconvicto Gustavo "El Gallo" Fernández, señalado como el responsable de obligar a la joven a subir mediante golpes y empujones a una camioneta policial cuando la abordó a la salida de un boliche. En ese vehículo, fue llevada a una casa situada en el sur de Miramar.

Allí "fue accedida carnalmente", torturada y luego, "con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual", la estrangularon, según se comprobó en el juicio.

Además de los tres agentes, "El Gallo" fue sentenciado a 25 años de cárcel por su participación, aunque después la pena se le redujo a diez años. En ese sentido, el exsargento Ricardo Panadero fue absuelto dos veces "por falta de pruebas", pero el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

En 2023, Panadero recibió la pena de prisión perpetua, al ser encontrado culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad".

Ahora, 24 años después del crimen que conmocionó a la ciudad balnearia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata dictaminó la resolución para que se hagan las extracciones de ADN para que se corrobore o no si hubo otro efectivo policial relacionado al femicidio de Natalia.

