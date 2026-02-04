A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, su familia convocó una marcha mientras aguarda los resultados del quinto ADN

Se hará una marcha en la ciudad de Miramar este miércoles 4 de febrero al cumplirse 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la joven que fue secuestrada, abusada, torturada y asesinada por policías bonaerenses, mientras su familia espera los resultados del ADN que permitirá identificar al quinto culpable del crimen.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Gustavo Melmann, padre de la víctima, confirmó que la manifestación comenzará a las 21 en las calles 21 y 28, y participarán familiares de víctimas de femicidios y de violencia institucional. El hombre relató: “Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad”.

"Estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, sino es de la ciudad, es propia”. El hombre agregó que el martes concurrió junto a Laura Calampuca, madre de Natalia, a la Fiscalía, donde le dijeron que “enviarían las muestras” de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata: “Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación”.

Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann

Los oficiales Osvaldo Alfredo Sissi, Ángel Sánchez Custodio y José Luis Morillo asistieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata (calle Almirante Brown 1762) para sacarse sangre, cuyo análisis será fundamental para establecer el nombre del quinto asesino. El comisario mayor Oroz Mieres, el excomisario Merillo, el sargento Borra y el sargento Enrique Diez son los otros policías que se hicieron el estudio.

Por otra parte, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique, uno de los cuatro agentes condenado a prisión perpetua por el crimen de Natalia.

El femicidio de Natalia Melmann

Natalia Melmann, de 15 años, fue hallada sin vida el 4 de febrero de 2001, cubierta por hojas, en el vivero Florentino Ameghino de la ciudad de Miramar. Su cuerpo presentaba moretones, fracturas, quemaduras y un golpe en el cráneo. La autopsia reveló que fue asfixiada usando el cordón de sus zapatillas.

Los peritos determinaron que la adolescente fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, condenados a prisión perpetua por “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

Oscar Echenique

Ricardo Anselmini

Ricardo Panadero, el cuarto policía de la Bonaerense, fue absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, pero el Tribunal de Casación Penal provincial decidió que debía ser juzgado nuevamente por su participación en el crimen.

En 2023, Panadero fue hallado culpable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y condenado a cadena perpetua.

Gustavo “Gallo” Fernández, un exconvicto involucrado en el crimen, recibió una pena de 25 años por su participación en el rapto, pero luego su condena fue reducida a diez años.

