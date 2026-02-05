Caso Cecilia Strzyzowski: la sentencia contra la familia Sena se conocerá el 10 de febrero en audiencia virtual

La Justicia chaqueña fijó para el próximo 10 de febrero a las 9 la audiencia en la que se conocerá la sentencia en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los procesos judiciales más impactantes en la historia reciente de la provincia. La lectura del fallo será bajo modalidad 100% virtual, según confirmaron fuentes judiciales.

El proceso corresponde al expediente “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio” y marcará el cierre de la etapa penal tras el veredicto del jurado popular que ya determinó la responsabilidad de los acusados.

Perpetua en expectativa para el núcleo de la familia Sena

Durante el juicio por jurados, César Sena fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado, figura que contempla el agravante por el vínculo y por haber mediado violencia de género. La calificación prevé como única pena posible la prisión perpetua.

En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del crimen, por lo que también enfrentan la posibilidad de recibir la misma condena.

Para la acusación, el femicidio ocurrió el 2 de junio de 2023 dentro de la vivienda familiar ubicada en Resistencia, donde —según la hipótesis validada por el jurado— Cecilia fue asesinada en un contexto de violencia de género y posteriormente se desplegó un plan para ocultar el crimen y eliminar rastros.

Las penas para los acusados por encubrimiento

Además del núcleo familiar, el tribunal deberá definir las condenas para los imputados señalados por haber colaborado en el encubrimiento posterior al asesinato.

Gustavo Obregón y Fabiana González fueron hallados culpables de encubrimiento agravado. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas cercanas al máximo legal, mientras que las querellas reclamaron la sanción más severa prevista para ese delito.

Por su parte, las defensas pidieron condenas en suspenso o medidas alternativas, argumentando falta de antecedentes penales y el tiempo que los imputados ya permanecieron detenidos.

En relación a Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple, actualmente permanece en libertad. Sin embargo, su situación podría modificarse si prosperan los planteos de la querella que solicitan una pena de cumplimiento efectivo.

El rol de la jueza técnica en la definición de las condenas

Será la jueza técnica Dolly Fernández quien deberá fijar las penas definitivas dentro de los márgenes establecidos por el Código Penal, tras el veredicto unánime emitido por el jurado popular.

El proceso judicial fue considerado uno de los más complejos en el sistema de juicios por jurados del Chaco, debido a la magnitud del caso, el impacto social y la extensa exposición pública que tuvo desde el inicio de la investigación.

Un caso con fuerte impacto político y social

El femicidio de Cecilia Strzyzowski generó una profunda conmoción social en la provincia y en el país, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la relevancia política y social de la familia Sena, vinculada a movimientos sociales y estructuras partidarias.

La investigación judicial sostuvo que el crimen no fue un hecho aislado, sino que estuvo atravesado por un entramado de violencia, control y relaciones de poder dentro del núcleo familiar.

Otra causa judicial que sigue abierta

Mientras se aguarda la sentencia definitiva en el juicio por femicidio, Emerenciano Sena y Marcela Acuña deberán enfrentar además un proceso judicial en el fuero federal por presunto lavado de dinero.

La causa se inició tras allanamientos realizados en la vivienda donde fue asesinada Cecilia, donde se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo. La investigación apunta a determinar si existió una maniobra para blanquear fondos públicos mediante estructuras vinculadas a organizaciones sociales.