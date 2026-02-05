Confirman un nuevo nacimiento de yaguareté en El Impenetrable y refuerzan la recuperación de la especie

Un nuevo registro de reproducción del yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable volvió a generar expectativas en el ámbito ambiental y científico. Organizaciones dedicadas a la conservación confirmaron la presencia de una nueva cría en estado silvestre, un dato que fortalece el proceso de recuperación de una especie considerada en peligro crítico en la región chaqueña.

El hallazgo fue comunicado por la Fundación Rewilding Argentina, tras analizar material obtenido mediante cámaras trampa instaladas en sectores estratégicos del área protegida.

El segundo nacimiento confirmado en la región

Según detallaron especialistas, las imágenes recientes permitieron identificar nuevamente a la hembra conocida como Nalá acompañada por su cría, un ejemplar que ya presenta mayor desarrollo físico respecto a registros anteriores.

El seguimiento permitió además esclarecer un dato que había generado dudas meses atrás. En un avistaje previo se había detectado a otra hembra con un cachorro que presentaba una particularidad física: una parte de la cola ausente. Inicialmente se creyó que se trataba de la misma cría, pero el nuevo material audiovisual permitió diferenciar a ambos ejemplares.

A partir del análisis, los técnicos concluyeron que ese segundo cachorro pertenece a otra hembra denominada Keraná, lo que confirma un nuevo nacimiento dentro del ecosistema del Impenetrable.

Un proceso de recuperación que muestra resultados

El primer registro reciente de reproducción natural del yaguareté en la zona se había producido en agosto de 2024, cuando guías locales detectaron a Nalá junto a su cachorro en una barranca del río Bermejo. Aquella observación fue considerada un hito dentro del plan de restauración de la especie en el Chaco argentino.

Desde entonces, guardaparques y especialistas mantienen un monitoreo permanente mediante tecnología de seguimiento y cámaras automáticas, herramientas que permitieron corroborar la continuidad reproductiva del felino.

El rol del Impenetrable en la conservación del yaguareté

El Parque Nacional El Impenetrable se transformó en un área clave para la supervivencia del yaguareté en el norte del país. El felino, que históricamente habitó gran parte del territorio argentino, sufrió una drástica reducción poblacional producto de la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

Los programas de conservación incluyen liberaciones controladas, monitoreo sanitario, preservación del ecosistema y trabajo conjunto con comunidades locales para reducir conflictos con la fauna silvestre.

Expectativas ambientales y científicas

Especialistas remarcan que cada nuevo nacimiento representa un indicador positivo para la estabilidad de la población y aumenta las posibilidades de recuperación a largo plazo.

Además, sostienen que la presencia de hembras reproductivas confirma que el ecosistema del Impenetrable mantiene condiciones adecuadas para la reproducción y el desarrollo de la especie.