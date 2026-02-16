Crimen de Braian Cabrera: la principal acusada admitió que efectuó el disparo, pero negó haber querido matar

El asesinato de Braian Cabrera, ocurrido durante los festejos de carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes, avanza en la Justicia con nuevas declaraciones clave. La mujer detenida como principal sospechosa reconoció haber disparado el arma de fuego, aunque aseguró que no pretendía matar al adolescente.

La imputada fue indagada este lunes junto a otros dos acusados ante el fiscal Matías Lattaro, a cargo de la investigación. Según fuentes judiciales, durante su declaración sostuvo que el disparo se produjo en medio de una pelea y afirmó que no apuntó directamente contra Cabrera.

Los detenidos por el crimen de Braian Cabrera

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando se desarrollaba un evento de carnaval organizado por el municipio. En medio de una discusión que, según los investigadores, se había iniciado previamente, se produjeron detonaciones que generaron corridas y escenas de desesperación entre quienes participaban del festejo.

El joven recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital Blas Dubarry, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Cómo avanza la investigación

La identificación de los sospechosos se logró a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros audiovisuales aportados por testigos. En un primer momento fueron detenidos la mujer señalada como autora del disparo y su hijo, y posteriormente fue arrestado un tercer familiar, acusado de haber facilitado el arma utilizada.

La Fiscalía imputó a la mujer por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que los otros dos detenidos quedaron acusados como partícipes del hecho. El fiscal solicitó que permanezcan detenidos mientras se profundiza la investigación para establecer responsabilidades individuales.

Los investigadores consideran que el conflicto entre los grupos involucrados no comenzó esa misma noche, sino que existían tensiones previas que derivaron en la pelea y, finalmente, en el tiroteo.

Dolor y reclamo de justicia

Familiares del joven sostienen que Braian intervino para defender a su hermano durante la discusión que terminó de manera violenta. Sus allegados lo describieron como un joven trabajador, dedicado a sus estudios y apasionado por el fútbol, que estaba construyendo su vivienda con esfuerzo propio.

Braian Cabrera

La muerte provocó una fuerte conmoción en el barrio y reavivó el reclamo de justicia por parte de familiares y amigos, quienes convocaron a una movilización para pedir el esclarecimiento del caso y una condena para los responsables.

Mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios, la fiscalía busca reconstruir con precisión los momentos previos al ataque y determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del adolescente en una celebración que terminó marcada por la violencia.

