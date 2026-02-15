Mercedes: asesinaron a balazos a un joven de 18 años en medio del carnaval

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en medio de los festejos y celebraciones de carnavales en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Por el hecho, que habría ocurrido durante una presunta discusión, fueron detenidos dos sospechosos.

El asesinato de la víctima, identificada como Brian Cabrera, ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la Avenida 29, donde se encontraba presenciando el espectáculo de una banda musical durante la segunda noche de los carnavales locales.

Según trascendió, en medio de los festejos populares el joven se habría visto involucrado en una discusión con un hombre mayor que él, quien, según los testigos, habría extraído un arma de fuego con la que efectuó varios disparos contra el pecho y la región occipital de la cabeza de la víctima.

Cabrera se desplomó sobre el asfalto como consecuencia de los disparos. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes cercanas al hecho indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se produjo su fallecimiento tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios "a pesar de todas las maniobras realizadas".

Tras el asesinato, los efectivos policiales procedieron a realizar un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona e identificaron a los dos presuntos autores del hecho, una mujer de 33 años y un joven de 19, a quien se le secuestró un arma de fuego que habría sido la utilizada para cometer el crimen.

La muerte del joven de 18 años durante los festejos locales produjo un clima de tensión entre los vecinos de la zona y los familiares de la víctima, quienes llevaron su reclamo de justicia al centro de la ciudad y al centro de salud en el que fue atendido Cabrera.

Ante el tenso escenario se produjo la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para garantizar la seguridad del personal médico y custodiar las instalaciones sanitarias. En paralelo, se le reclamó a las autoridades locales la falta de controles y el consumo problemático en la zona.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, cuyas autoridades se encuentran intentando determinar el móvil del ataque.

