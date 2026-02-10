Moreno: brutal ejecución de un hombre frente a dos nenas, en un presunto ajuste de cuentas

Un hombre fue asesinado frente a dos nenas, en la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno. El asesinato ocurrió en la puerta de su casa frente a las pequeñas y, por el momento, los investigadores vinculan el caso con un presunto ajuste de cuentas.

La violenta secuencia, ocurrida durante la noche del sábado, quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra de la vivienda, ubicada sobre la calle Santa Cruz al 2700. Son imágenes de muy buena definición y se alcanza a ver la cara del asesino, quien está siendo intensamente buscado por las autoridades.

En el video se puede ver como un hombre llama a la puerta de la casa de la víctima de 38 años, identificada como Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi, quien salió a la vereda y le dio la mano. Pocos segundos después el sospechoso sacó un arma y le disparó a quemarropa.

"¡Llamá a tu mamá, llamá a tu abuela!", le gritó desesperadamente el hombre herido desde el piso a una de las nenas que presenciaron la violenta secuencia. El asesinato también ocurrió frente a un vecino que pocos minutos antes se había acercado a la puerta a saludar. Acto seguido, el atacante escapó hacia un auto que lo esperaba a pocos metros. La huída se aprecia en la secuencia.

El agresor disparó varias veces y, como consecuencia, una bala entró en la axila y otra en la panza. Tras lo ocurrido, según indicaron fuentes del caso, la víctima fue trasladada al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó a quirófano, quedó internado en estado grave, agonizó hasta este lunes y luego falleció.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo y, por el momento, fue caratulada como homicidio agravado. La encargada de la investigación del caso apunta a que, dada la modalidad del crimen, se habría tratado de un ataque en el marco de un ajuste de cuentas, aunque aún no se conoce el trasfondo del caso.

En el marco de la investigación del caso, en el cual interviene la Comisaría Moreno 7ª, la fiscal solicitó un relevamiento mayor de las cámaras de seguridad de la zona y continuar con la toma de testimoniales.

