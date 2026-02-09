Video: así fue el asesinato con un patada mortal de un hombre en Mar del Plata

Un video de apenas 87 segundos se convirtió en una pieza clave para reconstruir el crimen de Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, quien murió tras ser agredido en la madrugada de este domingo a la salida de un boliche en la localidad de Batán, en el partido de General Pueyrredón, en la Costa Atlántica.

Las imágenes, filmadas por testigos y ya incorporadas al expediente judicial, muestran cómo Larroque corre hacia un grupo de personas que estaba peleando frente a la sucursal del Banco Credicoop, en Colectora Centenario y calle 132, alrededor de las 6.45 de la mañana. En ese contexto, aparece un joven de 18 años que le propina una trompada en el rostro, provocando que Larroque caiga inconsciente al pavimento.

Tras la caída, el agresor se aleja pocos metros, gira, toma carrera y vuelve sobre sus pasos para propinarle una patada en la cabeza, con Larroque ya tendido e indefenso. Ese golpe final —captado con claridad en el video— causó un traumatismo de cráneo con daño cerebral irreversible, según fuentes médicas y policiales. Larroque fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció horas más tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mataron a un hombre a la salida de un boliche en Mar del Plata

La Policía Bonaerense detuvo al joven de 18 años señalado como autor de la agresión; fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán y quedó imputado por homicidio agravado por alevosía, una figura que el fiscal Leandro Arévalo pidió sostener ante el juez. Además, en el procedimiento fue aprehendida una mujer de 24 años, acusada de obstrucción a la autoridad al intentar interferir con el accionar policial en el lugar del hecho.

La fiscalía solicitó el secuestro de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para completar la reconstrucción de la secuencia y determinar con precisión las responsabilidades de cada persona que aparece en las imágenes.

Frustraron una masacre escolar planificada por dos menores de edad en Argentina

El video, que circuló entre testigos y ya forma parte del expediente, ubica el inicio del ataque en medio de una pelea entre al menos seis mujeres, con golpes de puño, patadas y tirones de pelo, en la puerta del local bailable. Larroque aparece corriendo desde la zona de Momentos, un boliche de la zona, y se detiene para observar y, aparentemente, intentar frenar la pelea. No se detecta en las imágenes que haya agredido físicamente a alguien antes de recibir el puñetazo que cambió el curso de los hechos.

Rocío, esposa de Lucas Nahuel Larroque, relató ante la Justicia y medios locales la escena “aterradora” que vivió ese domingo por la mañana. “Todos filmaban mientras Lucas se moría”, dijo la mujer, y describió que los testigos captaron el momento en que su pareja yacía tendido en el suelo tras la agresión, mientras el agresor continuaba golpeándolo y varias personas alrededor grababan con sus teléfonos en lugar de socorrerlo. La secuencia se viralizó y fue clave para avanzar con la investigación.

Mataron a un hombre a la salida de un boliche en Mar del Plata

La víctima recibió dos brutales patadas en la cabeza, que le provocaron la muerte. Larroque ingresó al Hospital interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria. El informe preliminar determinó que el hombre sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo, que derivaron en una hemorragia intracraneal.

Tragedia en Villa Devoto: murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas

Tras la agresión, varios presentes reaccionan con gritos, mientras un grupo rodea a Larroque y una oficial de la policía local, visible en el video, intenta asistir a las personas alrededor. El joven de 18 años no fue reducido en el lugar; su detención se produjo más tarde, tras las tareas de identificación por parte de los investigadores.

TO/fl