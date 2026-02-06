Intento de homicidio en Charata: una mujer es intensamente buscada tras prender fuego a su expareja

Un hecho de violencia en Charata se registró durante la tarde de este jueves, cuando un joven de 29 años resultó herido tras ser atacado por su expareja, quien lo habría rociado con combustible y posteriormente lo prendió fuego. La agresora, de 31 años, continúa prófuga y es buscada en el marco de una causa judicial que investiga un presunto intento de homicidio.

El hecho ocurrió en el barrio Cámara de Comercio, donde el violento episodio generó conmoción entre vecinos que intervinieron para auxiliar a la víctima.

Cómo ocurrió el ataque en Charata

Según las primeras averiguaciones policiales, el episodio se produjo alrededor de las 17. De acuerdo al testimonio de la víctima, la mujer habría arrojado nafta sobre el cuerpo del joven y luego lo incendió.

Tras el ataque, vecinos que se encontraban en la zona lograron intervenir rápidamente y consiguieron apagar las llamas, evitando que las lesiones fueran aún más graves. Posteriormente, dieron aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió la llegada de personal policial y sanitario.

El estado de salud del joven atacado

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue examinado por el médico de turno. Fuentes sanitarias confirmaron que presentó quemaduras de primer grado en brazos, manos y rostro, aunque se encuentra fuera de peligro.

Una vez que recibió atención médica, la víctima declaró ante los efectivos policiales y señaló directamente a su expareja como autora del ataque.

Tras la denuncia, se activó un operativo de búsqueda para dar con la mujer acusada del ataque, quien hasta el momento no pudo ser localizada. La causa quedó bajo intervención judicial y se llevan adelante diligencias para reconstruir la secuencia del hecho, recolectar testimonios y lograr la detención de la sospechosa.