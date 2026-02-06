Controles de tránsito en Resistencia: secuestraron 72 motos en un operativo por falta de casco

La Municipalidad de Resistencia intensificó los controles de seguridad vial y este jueves secuestró 72 motocicletas que circulaban en infracción, principalmente por incumplimiento del uso obligatorio del casco. El operativo se llevó adelante en forma conjunta con la Policía Caminera en la intersección de avenida Castelli y calle 20.

Desde el área de tránsito municipal informaron que durante el procedimiento también se confeccionaron 240 actas contravencionales, en el marco de una política de controles sostenidos que busca reducir la siniestralidad vial en la ciudad.

Qué exige la normativa para circular en moto

Según recordaron desde el Municipio, para circular en motocicleta es obligatorio contar con casco colocado y correctamente abrochado, licencia de conducir vigente, seguro obligatorio, cédula del vehículo, espejos retrovisores y dominio visible.

Además, los rodados deben poseer sistema lumínico en condiciones y el carenado completo, requisitos contemplados en las normas de seguridad vial vigentes.

Operativos cerrojo y mejoras en el uso del casco

Las autoridades destacaron que los controles forman parte de una estrategia integral de fiscalización que combina prevención, concientización y sanción. En ese sentido, indicaron que operativos recientes evidenciaron mejoras en el cumplimiento del uso del casco.

En controles realizados en puntos estratégicos como Pasaje Fabriciano Gómez y Ecuador, y en avenida Castelli y calle 4, se relevaron 574 motociclistas que circulaban correctamente equipados junto a sus acompañantes.

Sin embargo, también se detectaron infracciones: en 12 casos el acompañante no utilizaba casco y en 6 situaciones ninguno de los ocupantes contaba con el elemento de protección.

En paralelo, la Municipalidad desplegó operativos móviles con sistemas de filmación para controlar el respeto a los semáforos en rojo. Como resultado de esas tareas, siete conductores fueron sancionados por cruzar con luz roja y cuatro vehículos fueron retirados de circulación por falta de documentación y elementos de seguridad.

Secuestros previos y operativos preventivos

Las autoridades recordaron que los procedimientos forman parte de una serie de controles intensificados durante las últimas semanas. En operativos anteriores, por ejemplo, 13 motocicletas habían sido secuestradas en distintos sectores de la ciudad por circular sin casco.

Además, durante el último fin de semana largo se desarrollaron controles integrales que incluyeron test de alcoholemia, verificación de documentación y fiscalización del uso de elementos de seguridad. En ese marco, se realizaron controles sobre 39 vehículos entre motocicletas y automóviles, detectándose 19 casos de alcoholemia positiva.

Desde el Municipio señalaron que los operativos buscan generar conciencia y prevenir siniestros viales, destacando que el casco es el principal elemento de protección para reducir lesiones graves y fallecimientos en accidentes de tránsito. Las autoridades anticiparon que los controles continuarán de manera rotativa en distintos puntos de Resistencia y advirtieron que se aplicarán sanciones más severas en casos de reincidencia.