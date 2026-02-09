Asesinaron a dos hermanos en un violento ataque armado por una deuda de 230.000 pesos

Un reclamo económico por una cifra ridícula escaló a una violenta discusión contra dos hermanos, que fueron asesinados a balazos frente a su casa del partido bonaerense de Pilar. La Justicia investiga a dos presuntos prestamistas que les habrían exigido a las víctimas el pago de una deuda de 230.000 pesos, en el marco de una causa que tiene a una persona detenida.

El hecho tuvo lugar el 22 de enero pasado, cuando dos hombres se movilizaron en camioneta Toyota Hilux hasta una vivienda del barrio Agustoni, se cree que con el fin de amedrentar a Jonathan Posdeley (34) y Priscila Barsky (22). Según la investigación, ambos eran hermanos de la misma madre y tenían otros hermanos, y el hombre había ido a visitarlos al lugar, donde la joven vivía con su pareja e hijos.

Uno de los sospechosos, que se dedicaría a la venta en cuotas de electrodomésticos y dispositivos tecnológicos, entre otros objetos, descendió del vehículo, tocó el timbre y preguntó por Priscila. La mujer le habia comprado algunos artefactos para la casa, mientras que su hermano había terminado de pagar un celular el día anterior.

Priscila, que se había estado comunicando por teléfono durante la tarde con el hombre, salió a la puerta con su pareja para hablar con ellos. El diálogo se convirtió en una fuerte discusión y, al escuchar lo que estaba sucediendo, Jonathan se acercó para ver qué estaba ocurriendo. Los hermanos sostenían que las cuotas por los objetos ya habían sido saldadas pero el acreedor insistió en que no había recibido el dinero.

Todo llevó a una pelea, donde hubo golpes. En ese momento, el hombre que acompañaba al supuesto prestamista sacó un arma y le disparó tres veces a Priscila. Jonathan fue corriendo a enfrentarse con el tirador, pero le efectuó dos tiros y lo dejó tendido en el piso. Rápidamente, los sospechosos se dieron a la fuga.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, expresó su tío, Gabriel, en declaraciones a diario Clarín. Según explicó, el acreedor es conocido en el barrio con su esposa porque desde hace años se dedica a ofrecerle a los vecinos heladeras, microondas y celulares. "Ella era muy hostigadora con el tema de las cuotas, antes del inicio del mes te mandaba mensaje para que pagues”, afirmó.

Cómo continúa la investigación

Posdeley y Barsky fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos se confirmó su fallecimiento. Ella recibió dos balazos en el pecho y uno en la zona del brazo izquierdo, mientras que su hermano sufrió dos impactos en el tórax.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal. En medio de la investigación se dispuso un operativo, realizado por la Policía Bonaerense, donde se logró encontrar la camioneta utilizada en la agresión. Tras el procedimiento se detectó a un joven de 27 años dentro del vehículo, que quedó detenido e imputado por "encubrimiento".

Se estima que el acusado habría ayudado a los asesinos a fugarse y luego habría intentado ocultar el rodado utilizado para el traslado. Los autores materiales del hecho están plenamente identificados y las autoridades confirmaron que la Hilux está a nombre del prestamista.

Por otro lado, se llevaron a cabo varios allanamientos más, donde se secuestraron dispositivos móviles y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados busquen abandonar el país.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, Jonathan trabajaba haciendo repartos y Priscila se desempeñaba como personal de limpieza en el Hospital de Pilar. Los vecinos del barrio Agustoni siguen conmocionados, mientras que su familia exige Justicia y espera celeridad en la captura de los responsables.

