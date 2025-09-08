El crimen de Dilan Joel Insfrán, un adolescente de tan solo 17 años, conmocionó este fin de semana a la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. El chico fue asesinado a tiros cuando intentó defender a su madre de un robo y por el hecho hay tres detenidos, dos de ellos menores de edad, entre los que se encuentra un chico de 15 años, señalado como el autor de los disparos.

El hecho se produjo en la tarde de este sábado, previo a las Elecciones Legislativas en la Provincia de Buenos Aires, cuando Dilan llegó con su mamá, identificada como Beatriz Ojeda, a bordo de una camioneta a su casa, ubicada en la calle Alejandro de Manzoni. La víctima bajó para abrir el portón y, en ese momento, fue sorprendido por un grupo de cinco ladrones.

Mientras maniobraba el vehículo para ingresar al garage, abireron la puerta del conductor y quisieron arrastrarla hacia fuera, pero su hijo quiso ayudarla y uno de los atacantes le disparó tres veces. Una de las balas impactó en su cuello, mientras que las otras dos ingresaron por su axila derecha, por lo que los delincuentes se dieron a la fuga corriendo.

Gravemente herido, el chico fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Simplemente Evita, ubicado en la avenida José Equiza 6310, donde finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento.

El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en los frentes de las casas de los vecinos. Una de ellas tomó el momento exacto en el que el adolescente de 15 años cayó herido al pavimento, mientras que otra captó cómo los ladrones se dieron a la fuga, lo que permitió a los investigadores dar con las identidades de los responsables.

Crimen en La Matanza: hay 3 detenidos

El primero de los jóvenes que quedó bajo arresto fue el adolescente de 15 años, considerado el autor de los disparos que terminaron con la vida de Dilan. La Policía Bonaerense lo capturó durante un allanamiento en una finca donde se ocultaba, a unas 25 cuadras del lugar del crimen.

Según indicaron las autoridades, se habría comprobado que fue él quien utilizó el arma de fuego y la accionó porque el dermotest dio positivo y arrojó residuos de los disparos en una de sus manos. El fiscal Juan Pablo Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, dio la orden para que se lleva a cabo la prueba.

De acuerdo a los vecinos, este grupo de jóvenes ya habían protagonizado varios robos en la zona durante la semana, e incluso asaltaron a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12. Por otro lado, el autor material del asesinato tendría dos antecedentes por "encubrimiento agravado".

Más tarde, se conoció que los efectivos arrestaron a otros dos sospechosos, uno de 16 años y el otro de 18. Éste último fue identificado como Gonzalo Tobías Lecinas, alias "El Paraguayo", que fue entregado por su propio padre.

Los tres quedaron imputados por "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o más personas por ser criminis causae, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae en grado de tentativa".

Según trascendió, los acusados viven en el mismo barrio que la víctima y no se descarta que se detenga a los otros dos sospechosos restantes en las próximas horas. Actualmente existen pedidos de captura nacionales e internacionales para dar con los prófugos.

