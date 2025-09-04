Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé que fue asesinado y torturado con agujas

El Tribunal Oral N° 1 de Quilmes condenó este jueves a la madre y el padrastro de León Ehydrian Aquino, el bebé de un año y medio que fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Berazategui, en 2021. Los imputados habían solicitado no estar presentes en la audiencia del veredicto, que tuvo un fallo unánime y cuyas penas y fundamentos se darán a conocer el próximo 15 de septiembre.

Los condenados son la mamá de la víctima, Yésica del Carmen Aquino (de 36 años) y la pareja de ella, Roberto Carlos Fernández (33), quienes estaban detenidos desde el inicio de la investigación. La pareja fue juzgada por un jurado popular; ella por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con premeditación, ensañamiento, alevosía o, en forma alternativa, homicidio por comisión por omisión, y él por homicidio calificado.

"No fui una buena madre": las últimas palabras de la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui

En el recinto estuvieron presentes familiares y allegados de Aquino, que tenían carteles y remeras con la foto del nene y llevaban distintas consignas, como el pedido de prisión perpetua. Al momento de escuchar el veredicto muchos rompieron en llanto dentro de la sala, pero otros manifestaron que no estarán "tranquilos" hasta que no conozcan los montos de las penas.

Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano estuvieron a cargo de presidir la audiencia. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por María de los Ángeles Attarian Mena, que incorporó los agravantes de alevosía y ensañamiento a la causa a partir de las pruebas que mostraban que León habría sufrido un calvario en sus 18 meses de vida, que incluyeron golpes, mordeduras y pinchazos en distintas partes del cuerpo.

“León tuvo una aguja clavada en la espaldita no menos de un mes", señaló la fiscal, acerca del elemento que estaba oxidado y que se cree que le pudo haber provocado un cuadro de septicemia.

Por esta razón, Attarian Mena pidió que tanto Yésica Aquino como Roberto Fernández sean condenados a la pena de prisión perpetua y explicó que la “multiplicidad de lesiones" le produjeron la muerte y que “todo sucedió en un ambiente donde había muchas criaturas”, en referencia a que los cinco hermanos de León también fueron víctimas de maltrato.

Las defensas de los acusados, en tanto, habían pedido la absolución de ambos. La abogada Mercedes Bussola, representante oficial de la pareja de Aquino, argumentó que no se pudo probar la acusación y que los pinchazos y hematomas podrían haberse producido en el hospital por las intervenciones a las que fue sometido el niño.

El defensor de la mamá de la víctima, Ignacio Tranquilini, dijo que ella no buscó la muerte de su hijo y que incluso, al notar que tenía problemas en su respiración, lo llevó hasta el Hospital Evita Pueblo. Pidió su absolución o, en su defecto, que se la condenara por “homicidio preterintencional" o "abandono seguido de muerte agravado por el vínculo", que tienen una pena menor.

En la previa de la última jornada, Ayelén Aquino, tía de León y hermana de la acusada, volvió a reclamar justicia y manifestó a través de la red social Facebook: "Que su nombre siga sonando fuerte, que su memoria nos una y que nunca más un niño tenga que pasar por lo mismo. Gracias de corazón a quienes nos acompañan y nos ayudan a atravesar este momento tan doloroso".

El crimen de León Aquino

El pequeño nació el 17 de marzo de 2020 y murió el 23 de septiembre de 2021. A lo largo de su año y medio de vida sufrió un calvario que habría incluido golpes y torturas por parte de su padrastro e, incluso, de su madre.

La autopsia arrojó que el nene presentaba hematomas, mordeduras en el cuello y pinchazos con agujas en distintas partes del cuerpo. Una de esas barras de metal, de unos 2,5 centímetros de largo, estaba oxidada y había quedado incrustada en la zona lumbar de su espalda. Sus hermanos tampoco eran ajenos a la violencia en el hogar de la zona de Villa Mitre, en Berazategui, ya que Aquino era madre de otros cinco hijos (de entre 8 y 16 años de edad).

De acuerdo a las declaraciones de los testigos -incluyendo una de las jóvenes que habló en cámara Gesell-, también los pinchaban con alfileres, los castigaban con un látigo, los dejaban durante varias horas sin comer y hasta los encerraban. Después de que se conociera la muerte del bebé, que estuvo internado varios días antes de fallecer, su tía contó que le había pedido a Yésica que lo diera para cuidarla.

"Primero le rogué y le dije que no iba a denunciarla. No quiso saber nada y después empezamos a denunciarlos en todas partes. Los chicos estaban solos, les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida. A León lo dejaban horas mojadas frente a la ventana en pleno invierno”, precisó sobre los distintos maltratos que padecían sus sobrinos.

